FGL-Zuma Castelfranco, conferme per Tesanovic, Chisari e Tesi

CASTELFRANCO

Nasce la nuova FGL-Zuma Castelfranco di Marco Bracci. Il club ha intanto salutato quattro pallavoliste: Muzi (opposto), Dell’Amico (regista), Marocchini e Bertelli. Dopo la conferma a furor di popolo di capitan Agata Zuccarelli, ecco quelle di Tesanovic, Chisari e Tesi. L’attaccante Alice Tesanovic vestirà per il secondo anno consecutivo la casacca biancoblu, dopo una stagione in cui ha fatto molto bene sia in ricezione che in seconda linea. Bracci lavorerà per migliorarne il rendimento in attacco. "Sono entusiasta di trascorrere un’altra stagione a Castelfranco- ha commentato Tesanovic - in una società che ha raggiunto un grande traguardo: vincere il campionato. Peccato per i play off ma, l’anno prossimo, con le mie compagne di squadra, cercheremo di fare ancora meglio. Sono altresì felice di giocare di nuovo al PalaBagagli, ricevendo il calore del nostro pubblico".

Nella FGL-Zuma che sta prendendo forma, ecco la conferma di un’altra protagonista dello scorso campionato, quello della centrale Sara Agata Chisari. Per lei sarà il quinto anno consecutivo. "Castelfranco é una seconda famiglia - ha osservato Sara -. Sono entusiasta di vestire la maglia biancoblu per la stagione 2023-24. Credo nel progetto della società; spero di raggiungere l’obbiettivo Serie A2". La difesa è stata blindata con la conferma del libero Melissa Tesi che, per il settimo anno consecutivo, difenderà i colori castelfranchesi. Melissa, spesso determinante per le sue qualità, si è confermata atleta di categoria, con netti margini di miglioramento.

"Questo è il mio settimo anno nel Castelfranco - ha detto Melissa (nella foto) - qui sono cresciuta e mi appresto ad affrontare nuove sfide. Lotteremo per fare felici società e tifosi".

M.L.