Fgl-Zuma Castelfranco: "Avanti un passo alla volta" - Preparazione per la stagione 2023-24

Via alla preparazione per la FGL-Zuma, radunatasi al PalaBagagli per iniziare la stagione agonistica 2023-24. Sono iniziati i primi allenamenti per le atlete allenate da Marco Bracci, castelfranchese doc, cresciuto nelle file dell’Arno, valorizzato e forgiato da Alberto Barsotti, all’alba di una eccezionale carriera. Bracci ritorna nella cittadina della sua infanzia, agli ordini delle biancoblu, nel campionato di B1 e dice: "Mi sento castelfranchese e qui sono vissuto fino all’età di 16 anni e mezzo. Ringrazio la società per l’impegno evidenziato nel corso della campagna acquisti. Ho chiesto una rosa più ampia e non solo le così dette sette titolari. Ci aspetta un lungo campionato al termine del quale dovremo arrivare bene ai play-off. Dobbiamo compiere un passo alla volta, procedendo gara per gara, cercando di migliorarci. Sarebbe un errore pensare di essere la squadra ammazza campionato. Quando perderemo non sarà il caso di drammatizzare, così come non lo sarà dopo ogni successo. Il mio vice sarà Ficini: avremo modo di valutare le nostre avversarie, analizzandole a cominciare dalle anconitane che incontreremo alla prima di campionato. Al momento – ha concluso Bracci – manca un’ultima giocatrice per completare la rosa. Questa sarà un’opposta di riserva o una attaccante-ricettrice. Ci alleneremo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, due volte al giorno. Poi inizierà il ciclo delle amichevoli".

Bracci ha compiuto 57 anni mercoledì scorso e, proprio nel giorno del suo compleanno, ha fatto ritorno a Castelfranco. Al raduno sono intervenuti i principali dirigenti del club, dai direttori Palidori e Menichetti a Quinti, da Bernardeschi a Rosi, oltre a Soldaini, Aliberti e Baggiani. L’assessore Federico Grossi ha portato il saluto dell’amministrazione comunale. E’ intervenuto il dottor Scaduto, medico sociale, oltre ad alcuni appassionati. Undici, al momento le atlete a disposizione di Bracci: Chisari, Colzi, Fava, Ferraro, Focosi, Renieri, Tesanovic, Tesi, Tosi, Vecerina e Zuccarelli. Le pallavoliste sono state prese in consegna dal preparatore atletico Menichetti e dalla fisioterapista Baldanzi. La B1 inizierà domenica 8 ottobre; l’obiettivo è la promozione in A2. L’organico è stato rafforzato, la società sta crescendo, gli sponsor sono di valore e l’interesse generale, intorno alle ragazze, è ben evidente. Sarà una stagione di punta.

Marco Lepri