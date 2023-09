Fgl-Zuma, avanti tutta in palestra "Buona motivazione del gruppo"

Dopo due settimane e mezzo di allenamenti, il preparatore atletico della FGL-Zuma, Fabio Menichetti, fa un primo punto della situazione. Dal 23 agosto (giorno del raduno) ad oggi, lo stesso Menichetti, mettendo in pratica le direttive di coach Marco Bracci, ha condotto le prime fasi della preparazione fisica. E’ stato svolto un lavoro fondamentale per la prevenzione degli infortuni e per la costruzione delle qualità fisiche di base, della forza strutturale e della resistenza.

A questo punto Fabio Menichetti riassume le prime settimane di lavoro, dicendo: "Il giorno del raduno abbiamo fatto le visite di conoscenza. Dal 24 agosto sono iniziati gli allenamenti con due sedute giornaliere, dividendoci tra sala pesi, campo di beach volley e tappeto da gioco. Grazie alla diligenza e alla professionalità delle ragazze, che si sono presentate già in buono stato di forma, le sedute hanno subito avuto un buon ritmo, evidenziando la motivazione del gruppo. Anche nei momenti più faticosi di questa prima parte – ha proseguito il preparatore atletico della FGL-Zuma - la squadra ha mantenuto un’alta intensità di lavoro e di concentrazione, altro segno tangibile del forte potenziale atletico e mentale di queste atlete".

"Terminiamo questa settimana più intensa – conclude il preparatore atletico – per poi iniziare il periodo delle prime amichevoli, abbassando progressivamente la quantità di lavoro fino a stabilizzarci appena prima dell’inizio del campionato. Il percorso sarà lungo e le variabili diverse ma, questi primi allenamenti, fanno proprio ben sperare".

M.L.