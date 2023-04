Etrusca stasera al PalaFontevivo Sfida difficile contro il Fabriano

Stasera alle 20,30 al PalaFontevivo di San Miniato va in scena l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di serie B maschile e per la Patrie Etrusca si tratta di un incontro proibitivo. La rivale è infatti è Fabriano, terza in classifica con 32 punti, ben 20 in più dei padroni di casa. Inutile dire che i ragazzi della Rocca sono chiamati a confezionare una prestazione magistrale per conquistare la posta in palio che darebbe una boccata d’ossigeno alla propria situazione. Da troppi turni l’Etrusca è a "digiuno" e non riesce a smuovere la classifica. Se fino a qualche settimana fa aveva comunque un buon margine sulle 3 dirette inseguitrici adesso si trova a fare i conti con una situazione di condivisione: Empoli (vincente nel derby di fine marzo) e Matelica(vincente nella prima gara del 2023) sono a quota 12 punti esattamente come i biancorossi adesso solo davanti a Cesena con 4 punti che chiude il girone B. Mancano 5 partite alla fine del campionato, una decina i punti disponibili e sarà lotta tra Empoli, Matelica e San Miniato per centrare la salvezza. Un percorso in salita per Guglielmi e compagni reduci dall’incredibile sconfitta per 80-71 in casa della vicecapolista Faenza vincente all’overtime.