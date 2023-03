Etrusca, serve svolta

Gara casalinga per l’Etrusca Basket che stasera al Palazzetto Fontevivo attende il team Il campetto di Ancona con fischio d’inizio alle 18. Partita interna significa cercare di tenere in casa i 2 punti in palio. Tra alti e bassi i biancorossi hanno sempre e solo vinto davanti al proprio pubblico e quindi oggi devono fare il massimo in vista dei turni esterni. L’Etrusca è dodicesima con 12 punti inseguita dal terzetto che rischia la retrocessione diretta quando siamo a metà del girone di ritorno. I marchigiani sono avanti di 8 lunghezze che vale l’attuale sesto posto, ma non se la stanno passando bene: reduci da una striscia negativa di 4 turni. "Un successo sarebbe importante per il nostro percorso - dichiara coach Alessio Marchini - dobbiamo ripetere la prestazione di due domeniche fa quando vincemmo contro Ozzano: fu una partita di corsa, dove abbiamo tenuto alto il ritmo di gioco, siamo riusciti a attaccare in velocità e difensivamente solidi e consistenti in tutti i 40 minuti di gioco. Ecco oggi dovremmo ripetere questa prestazione. I nostri avversari di oggi in difesa usano tanto la zona, noi dobbiamo essere bravi a non rallentare, a non farci imbrigliare e mantenere un attacco fluido e veloce.

E’ una compagine attrezzata anche se sta attraversando un momento non facile, è un team equilibrato tra esterni e lunghi: il playmaker di qualità Panzini che ha giocato sempre in categoria superiore, la guardia Ciribeni, Carnovali tiratore micidiale. Nei lunghi ci sono tre giocatori dalle caratteristiche diverse, Bedin giocatore più interno, forte fisicamente che gioca vicino al canestro, Ambrosin e Giombini che aprono il campo e tirano da fuori e da 3 punti". Per l’Etrusca organico al completo e allenamenti regolari. Per la cronaca la gara di andata vinse Ancona col punteggio di 77 a 60.