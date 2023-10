Etrusca, sarà un derby agguerrito: "A Castelfiorentino per crescere"

E’ ancora tempo di derby per l’Etrusca Basket San Miniato che domani alle 18 è atteso sul parquet del PalaBetti di Castelfiorentino "dove ad aspettarci ci sarà una squadra agguerrita e con tanta voglia di riscatto" precisa il club sanminiatese.

In palio la vittoria della quinta giornata della serie B Interregionale. I padroni di casa sono all’ultimo posto a zero punti, mentre i biancorossi ne hanno 4 e stanno cercando di dare continuità al proprio gioco trovandosi a metà classifica. Come è successo domenica scorsa contro Legnaia Basket di Firenze che ha messo in evidenza una partita fatta di alti e bassi ma che allo stesso tempo ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi accorsi al Pala Crédit Agricole che speravano nel primo successo casalingo.

"Il finale ci ha condannato, di sicuro nelle ultime due partite abbiamo prodotto dai 15 ai 20 tiri dal campo in più rispetto agli avversari ma in entrambe le partite siamo andati sotto 13 e addirittura sotto 18 a inizio terzo quarto nei primi 25 minuti nella gara casalinga – analizza coach Martelloni -prendiamolo come un piccolo campanello di allarme, dobbiamo capire perché stiamo approcciando male le partite e su questo lavorare come priorità nelle prossime settimane. Il fatto però che riusciamo sempre a finire bene terzo e quarto quarto è indice che la squadra ha un’anima forte e che la nostra condizione fisica è eccellente, questi dovranno essere i punti di forza da rafforzare. Niente drammi e continuare a lavorare, personalmente sono ottimista".