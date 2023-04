Etrusca, il saluto alla categoria

Ultima gara della stagione per la neo-retrocessa Etrusca Basket San Miniato stasera impegnato in casa del Bakery Basket di Piacenza con fischio d’inizio alle 18. La retrocessione diretta al campionato interregionale è purtroppo arrivata domenica scorsa sul parquet del PalaFontevivo, una vera doccia fredda per i biancorossi dopo tanti, troppi, turni persi per un solo o un paio di punti che hanno impedito loro di avvicinarsi a Matelica e di poter sperare ancora di agguntare l’accesso ai play-off salvezza. Per altro è doppio rammarico per la nostra zona perché anche il Basket Empoli ha subito lo stesso amaro verdetto, insieme alla fallita formazione di Firenze e a Cesena. Stasera cala il sipario della stagione.

"E la nostra intenzione è quella di fare una partita seria, cercare di vincere indipendentemente dal fatto che non abbiamo più obiettivi reali da raggiungere – dice Mister Alessio Marchini – ci siamo allenati regolarmente nonostante tutto e cercheremo di onorare questa ultima uscita nel migliore dei modi, con serietà e dignità. Loro hanno sicuramente ancora grandi motivazioni, posso ancora accedere al quarto posto e sono un’ottima squadra rafforzatasi con l’innesto di 3 nuovi giocatori".

Per la cronaca l’Etrusca Basket San Miniato all’andata vinse contro Piacenza e stasera i biancorossi si presentano con soli 12 punti contro i 30 dei padroni di casa.

Stefania Ramerini