Etrusca, i giorni più neri "C’è grande amarezza"

E’ l’ora più difficile per l’Etrusca Basket che, tra propri limiti e una buone dose si sfortuna sta cercando di evitare la retrocessione diretta, ma dovrà soffrire fino alla fine della stagione quando mancano pochi turni di regoular season.

"C’è senza dubbio grande amarezza, è una stagione negativa e difficile – dice il coach Alessio Marchini – e lo sapevano fin dall’inizio. Abbiamo allestito la squadra con un budget risicato rispetto alle altre squadre, quindi con limiti tecnici oggettivi e durante la stagione paventando anche imiti caratteriali, emotivi e di atteggiamento che ci hanno impedito di concretizzare con punti maggiori in classifica. Nel girone di ritorno poi, e in particolare nelle ultime 5 gare, abbiamo sempre perso davvero per un soffio pur giocando alla pari: di un punto contro Ancona, di due contro Empoli, 1 contro Faenza, 2 contro Fabriano e domenica scorso siamo stati addirittura avanti per 28 minuti. Poi appena loro sono cresciuti e ci hanno ripreso ci hanno battuto per 1 solo punto". Nel girone dell’Etrusca oltre al team di Firenze già fallito e Cesena con 4 punti saranno altre 2 rivali che retrocedono direttamente alla categoria interregionale e la lotta è tra tre club: Matelica con 14 punti, l’Etrusca con 12 e Empoli con 10 punti (ma con una partita in meno) e seppur esigue l’Etrusca ha ancora una flebile speranza di salvezza diretta per entrare nei play-out al via il 14 maggio con lo scontro diretto per mantenere la categoria migliore.

Tutto dipende dai rispettivi risultati delle ultime gare. La riforma dei campionati al via il prossimo anno prevede 2 campionati di serie B, uno d’élite e uno interregionale con costi decisamente diversi.

Stefania Ramerini