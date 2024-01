Esulta la Fgl-Zuma Castelfranco. Una vittoria che vale doppio

Vittoria del derby e accesso alla Coppa Italia. Si chiude nel migliore dei modi il girone di andata per la capolista Fgl-Zuma Castelfranco che espugna il PalaZoli dell’Ambra Cavallini per 3-0 e si assicura il biglietto per la Coppa. Alla padrona di casa va il merito di aver lottato a testa alta, soprattutto nel primo set, dimostrando di essere l’outsider di questo campionato. Prima frazione lottata punto a punto e in perfetto equilibrio (13-13): l’Ambra si dimostra un avversaria tenace e il tabellone alterna il +2 della Fgl-Zuma (13-15) a passaggi di parità (15-15, 17-17) fino al doppio vantaggio delle padrone di casa (21-19, 22-20).

Colzi in primo tempo accorcia il divario e un attacco fuori delle locali ristabilisce la nuova parità (23-23): la Fgl-Zuma centra il primo set point, annullato da Andreotti. Risponde Castelfranco con attacco vincente, ma l’Ambra annulla anche il secondo set point. Zuccarelli firma il 25-26, seguono errori in servizio da ambe le parti. Roni centra ancora il pareggio, ma il team di Bracci trova il nuovo allungo e chiude questo combattuto set sul 27-29.

La capolista parte forte nel secondo (2-4) con l’Ambra costretta a rincorrere, leggermente più scarica e la Fgl-Zuma trova il suo ritmo (4-9). Intanto il pubblico pontederese continua a sostenere le Ambra’s girls in ogni frangente (8-11) e il divario si riduce per poi riportarsi sul + 5 della capolista (10-15) che va agilmente al raddoppio sul punteggio di 13-25.

La terza frazione si apre in parità 2-2, 5-5, poi la Fgl-Zuma centra un break positivo (8-10, 9-11) che si allunga a dismisura (9-13, (9-16) con difficoltà in ricezione nella metà campo delle padrone di casa. Il tabellone segna 11-19, doppio muro di Castelfranco che passa sul+10 e si avvia verso la sua undicesima vittoria (16-25) chiudendo quindi in bellezza la prima parte del campionato.

Stefania Ramerini