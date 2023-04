Essere i più forti di sempre Caccia all’ultimo record

di Stefano Lemmi

Dopo quello del maggior numero di punti conquistati (56), c’è un altro record che la squadra di Massimiliano Canzi, già certa di partecipare ai play off, ha la possibilità di battere nei campionati di Serie C se saprà sfruttare al meglio le due partite che ancora le restano: sabato a Fermo e domenica 23 aprile in casa col Gubbio. E’ quello della media puntipartita che, più del numero assoluto dei punti, permette di paragonare in maniera fedele campionati anche con un numero differente di incontri. Per fare queste valutazioni in modo corretto abbiamo però messo due "paletti". Ossia confrontare soltanto i campionati di pari livello e i tornei dai quali la vittoria ha cominciato a valere tre punti. Questo porta a considerare 30 stagioni, dalla 1993-94 a quella attuale, da suddividere in quattro livelli calcistici nazionali, perché in questo periodo di tempo il Pontedera ha disputato 4 campionati del 6° livello, quelli di Eccellenza Toscana, 8 campionati di 5° livello, quelli di Serie D, 7 di 4° livello, tra ex Serie C2 (sei) e Seconda Divisione (uno), e 11 di 3° livello, tra Serie C1 (uno), Prima Divisione (uno), Lega Pro (tre) e Serie C (sei). E’ in queste undici stagioni di Terza Serie, che poi è quella occupata attualmente dai granata, che è giusto andare alla caccia del record in questione.

Un primato che attualmente appartiene alla squadra che si classificò al quarto posto nel torneo 2019-20, quello interrotto prima del dovuto a causa del Covid ma considerato valido a tutti gli effetti per i verdetti che ne vennero fuori. Quell’anno il Pontedera mise insieme 42 punti in 27 giornate, media pari a 1,555 punti a partita. Adesso, come si sa, i granata di punti ne hanno collezionati 56 in 36 gare e la media puntipartita è identica: 1,555. Ma esiste appunto la possibilità di migliorarla, stabilendo quindi il nuovo record, nei 180 minuti che la squadra di Canzi ha a disposizione. Serve però che tra Fermana e Gubbio, Espeche e compagni conquistino almeno 4 punti, cogliendo quindi una vittoria e un pari. In questo modo i punti finali diventerebbero 60 in 38 partite, pari a 1,579 puntipartita. Con 6 punti, dunque due vittorie, la media schizzerebbe a 1,631 puntipartita. Con meno di 4 punti invece il record precedente non verrebbe superato. Al secondo posto in questa classifica di rendimento c’è il campionato di Prima divisione 2013-14 (quello dello spareggio di Lecce) che il Pontedera concluse con 49 punti in 32 gare alla media di 1,531 puntipartita e al terzo quello di Serie C 2020-21 chiuso con 55 punti (superati con la vittoria di giovedì sul Montevarchi) in 38 giornate, ad una media di 1,447 puntipartita.

Scendendo invece di livello, le medie più alte coincidono comprensibilmente con vittorie di campionato o promozioni. Così in C2 (4° livello) spicca la stagione 1993-94 con 1,941 puntipartita, in D (5° livello) la stagione 2011-12 con 2,206 puntipartita e in Eccellenza (6° livello) la stagione 2004-05 con 2,200 puntipartita.