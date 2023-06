Esordienti B di Pontedera sul podio al Campionato Regionale, ecco i risultati!

Per il secondo anno consecutivo gli Esordienti B della Dimensione Nuoto Pontedera salgono sul podio al campionato regionale. Un risultato inimmaginabile che nello scorso weekend a Massarosa ha sbalordito tutta la Toscana. Dietro a Firenze e Livorno si sono classificati proprio i giovanissimi pontederesi allenati da Chiara Stacchini, Virginia Cedolini e Alessandro Battini e seguiti dal direttore tecnico Vittorio Moni. Un bellissimo successo per una squadra che durante questa stagione sportiva ha dovuto compiere non pochi sacrifici in seguito soprattutto all’inagibilità della piscina coperta comunale che ha costretto i ragazzi, le proprie famiglie e gli istruttori a doversi riorganizzare in altre piscine con tutti i disagi relativi ai trasporti e così via. Per questo la società ci ha tenuto a ringraziare l’Athena di Ponsacco per l’ospitalità e per aver permesso a questi giovani atleti di proseguire con l’attività. Un duro lavoro che ha portato a questa grande soddisfazione. Tutti gli atleti e le atlete sono state impiegati in almeno una gara e tutti hanno contribuito al successo finale. Le medaglie: Aurora Filippi (argento 200 sl e oro 100 dorso), Cosimo Morelli (bronzo 200 sl), Ginevra Lemmi (bronzo 100 rana), Andrea Panizzi (oro 100 rana, oro 50 dorso), Emanuele Iumiento (oro 50 sl e oro 100 dorso) e Dario Costantino (oro 50 sl). Le staffette: bronzo nella 4x50 mista femminile con Giulia Biondi, Ginevra Lemmi, Aurora Filippi e Melissa Fabrizi, bronzo nella 4x50 dorso femminile con Aurora Filippi, Melissa Fabrizi, Ginevra Lemmi e Giulia Biondi e argento nella 4x50 dorso maschile con Emanuele Iumiento, Kevin Arapi, Dario Costantino e Andrea Panizzi. Hanno gareggiato Kevin, Emiliano, Giacomo, Emanuele C., Dario, Piermatteo, Alessandro, Cosimo, Leonardo, Andrea, Delia, Camilla, Ginevra, Caterina, Alberto, Emanuele I., Cristiano, Gianmarco, Marta, Ester, Gaia M., Aurora, Melissa, Gaia D., Benedetta e Giulia.

l.b.