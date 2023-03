"Entrare negli annali sarebbe motivo di orgoglio"

A due passi (leggi punti) dal record. Il 2-0 all’Imolese ha consentito al Pontedera non solo di consolidare la settima posizione in classifica, l’ultima utile per disputare in casa il primo turno dei play off, bensì di raggiungere quota 53 punti, ossia due lunghezze in meno del record stabilito dai granata nei campionati di Serie C recenti (dal 2013-14 ad oggi). Traguardo che con quattro partite ancora davanti sembra anche superabile. Un obiettivo al quale il tecnico Massimiliano Canzi tiene particolarmente stando alle sue dichiarazioni: "Abbiamo la possibilità nel nostro piccolo di scrivere un pezzo di storia di questa società, una società che ha una tradizione importante che tutti noi conosciamo e rispettiamo. Riuscire ad entrare in qualche modo negli annali sarebbe un motivo di orgoglio. In primis per me, ma anche per tutti i miei collaboratori e giocatori. Confesso che a questa cosa ci stiamo pensando. Già ad Olbia mi è capitato di fare il record di punti del club, 47, e ripetermi a Pontedera sarebbe il massimo". Peccato solo che la vittoria non sia bastata per avere la certezza aritmetica di accedere ai playoff. “Colpa“ del successo della Recanatese, che battendo il Montevarchi ha portato l’undicesima posizione, la prima esclusa dagli spareggi, a -11.

"Il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile – riprende Canzi – e con quattro partite ancora da giocare sappiamo quanti punti abbiamo a disposizione. Però adesso pensiamo solo alla prossima partita, che sarà complicatissima contro una squadra che si gioca la vita (l’Entella, seconda a -2 dalla Reggiana, ndr). Ci sarà un bel pubblico e noi ce la giocheremo al massimo. Sicuramente non partiamo battuti, ma se poi vinceranno i nostri avversari perché la classifica dice che loro sono più bravi, gli stringeremo la mano".

Con il quinto risultato utile consecutivo in tasca e il quarto clean sheet nelle ultime cinque gare, l’allenatore del Pontedera sa di essersi messo alle spalle il periodo di flessione (in quanto a risultati) di inizio anno: "La squadra è rimasta tranquilla anche nei momenti più difficili e per questo devo ringraziare il club. Adesso il mio dovere è arrivare a fine stagione con più giocatori possibile sui quali poter contare, in modo da gestire al meglio ammonizioni e squalifiche. E in questo posso dire di avere un elemento in più: Goncalves. Il ragazzo, dopo un debutto non al meglio, è stato bravo ad aspettare il suo momento e contro l’Imolese ha disputato una buona gara". Sul match di domenica, deciso dai gol di Cioffi e Catanese, Canzi ha espresso la sua interpretazione sulle scelte fatte nella ripresa: "Nel secondo tempo abbiamo giocato controvento, e l’Imolese ha avuto più possesso palla anche perché noi gli abbiamo lasciato fare la partita. E’ stata una scelta strategica quella di abbassarci per lasciar giocare i nostri avversari e cercare di ripartire in contropiede, in quanto sapevamo che i nostri attaccanti avevano una gamba superiore ai loro difensori. Quindi abbiamo lasciato un po’ più di campo alle spalle per attaccare e la cosa ha pagato".

Stefano Lemmi