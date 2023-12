Emozioni Etrusca. E’ tempo di derby

Tempo di derby per l’Etrusca basket San Miniato stasera impegnato a Empoli contro l’omonima formazione di casa con fischio d’inizio alle 21. ll calendario non facilita il percorso dei sanminiatesi che stanno attraversando un momento difficile segnato da tre sconfitte consecutive insieme al recupero degli infortunati. "È stata una settimana difficile, Jovanovic e Bellachioma non sono al 100%, hanno iniziato ad allenarsi in campo solo due giorni fa – dice mister Gabriele Martelloni - Cravero ricomincia a lavorare con la squadra ieri, ma contiamo di riuscire a portarlo nei 12. La partita sarebbe stata difficile anche in condizioni ottimali, figuriamoci adesso, ma come dico da inizio anno, dobbiamo salvarci e quindi vivremo questa gara con lo spirito di chi non ha nulla da perdere contro una delle migliori formazioni del campionato". Il Il derby di oggi è valevole come seconda giornata ritorno e si preannuncia un match molto sentito (nel team avversario giocano ex biancorossi come Quartuccio) e il divario tra i due schieramenti è minimo: Empoli è l’attuale terza forza del girone con 16 punti reduce dalla combattuta vittoria a Lucca, l’Etrusca è quinto con 14 punti. I padroni di casa hanno dalla loro il fattore campo, nessuno ancora li ha mai superati nelle gare davanti al proprio pubblico. Il precedente è stata la vittoria del team di Martelloni (per uno scarto di 4 punti) e quindi domani ci sono tutti gli ingredienti per una partita che si preannuncia entusiasmante al di là del risultato.

S.R.