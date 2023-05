Ecco la prima volta del ’Mannucci’ "Playoff meritati: ora ben figurare"

di Stefano Lemmi

Tutti al Mannucci. Per regalare al Pontedera (e regalare a sé stessi) una serata memorabile. E’ il giorno dei play off, competizione che mette in palio il quarto e ultimo posto per la Serie B e alla quale i granata sono alla quinta partecipazione nella loro storia. Stasera però la formazione pontederese si esibirà per la prima volta davanti al proprio pubblico, che, dai numeri di prevendita, dovrebbe essere numericamente importante. L’avversario, conosciuto solo lunedì ma già da giorni ritenuto il più probabile per gli sviluppi della nota vicenda-Siena, è il Rimini, che essendo arrivato tre posizioni sotto in classifica (nono) consente alla squadra di Canzi (che invece ha chiuso da sesta) di avere a disposizione due risultati su tre – vittoria e pareggio – per approdare al secondo turno (in calendario domenica) già alla fine dei 90’ (non ci sono i tempi supplementari). Tornare in campo 18 giorni dopo l’1-1 col Gubbio è una sensazione che elettrizza anche Massimiliano Canzi: "Finalmente l’attesa è finita. E’ stata più lunga di quella che speravamo, perché siamo una delle squadre che ha finito meglio il campionato e volevamo continuare a giocare subito dopo la fine dello stesso. Però sono cose sulle quali non si può fare nulla, quindi non dobbiamo pensarci più, ma prendere questa competizione al meglio, sapendo che da oggi in poi ci attendono tutte gare senza possibilità di appello".

Nonostante che l’ufficialità dell’avversario sia arrivata solo ad inizio di settimana, l’allenatore dei granata ha avuto tempo di preparare bene questa sfida: "Avevamo già lavorato su varie soluzioni, ma il Rimini era quella nettamente più papabile. Era il nostro piano A e la gara è stata preparata su quello. Saremmo rimasti sorpresi se avessimo dovuto ospitare il Siena". Il tecnico trasmette fiducia e assicura che la sua squadra non speculerà sul bonus del doppio risultato a disposizione: "Abbiamo la consapevolezza di avere fatto qualcosa di straordinario e sappiamo di presentarci con un gruppo e una squadra che ci fa pensare di poter ben figurare. Non siamo arrivati per caso a questi play off, ma dopo 38 partite nelle quali abbiamo dimostrato il nostro valore. Ora ci attende questa partita secca, ma non si guarda alla gestione dei due risultati. Attueremo la nostra solita strategia di gara, che non sarà certo sparagnina. Dobbiamo cercare di vincere perché vincere dà fiducia, morale e stimoli". Detto che Canzi ha a disposizione tutti i giocatori, tatticamente è prevedibile il consueto 3-4-1-2 contro un Rimini, che dovrebbe proporsi con il collaudato 4-3-3.