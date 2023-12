Eccellenza. Ride solo il Tuttocuoio. Fratres, ecco Arvia

Ride solo il Tuttocuoio. I neroverdi di Sena vincono in casa contro il Valdinievole Montecatini e sono i soli a inseguire la Cuoiopelli con un distacco dimezzato visto che i biancorossi di Falivena hanno perso in casa contro il Montespertoli. La Cuoiopelli ha perso per infortunio i suoi giocatori più forti: Colombini e Cavallini. Il primo doveva essere operato ieri al gomito, ma l’intervento è saltato per lo sciopero dei medici. Il secondo è in attesa del responso degli accertamenti al ginocchio operato lo scorso anno dopo la rottura del crociato e il sospetto è che abbia un problema a un menisco.

La società è tornata sul mercato ingaggiando l’attaccante Massimo Goh dal Ferentino, classe 1999. Falivena l’ha mandato in campo mezz’ora contro il Montespertoli, ma è più una punta esterna che un attaccante d’area. Per rimpinguare la difesa la Cuoio ha ingaggiato il classe 2005 Lorenzo Nardo dal Siracura. La prima impressione è che la squadra abbia risentito contro il Montespertoli delle assenze pesanti di Colombini e Cavallini. Oltre che delle condizioni del campo del Masini quasi ingiocabile. A questo va aggiunto che anche Benericetti con un problema fisico. Il Montespertoli ha avuto vita facile.

Alla fine la partita – che sembrava destinata a finire con un giusto zero a zero – è stata decisa da un unico tiro in porta. Il Tuttocuoio, invece, ha un attacco che macina gol e pur soffrendo ha avuto la meglio del Valdinievole Montecatini. Ora i neroverdi inseguono a tre punti e la Cuoio dovrà almeno pareggiare venerdì 22 a Ponte Buggianese, nell’anticipo dei recuperi della nona giornata rinviata il 5 novembre per l’alluvione.

La crisi del Fratres Perignano non si ferma a Massa dove la squadra di Pietro Cristiani (che non rischia l’esonero) perde due a zero. La società ha ingaggiato il centrocampista Francesco Arvia che a Massa ha fatto vedere buone cose. Ma non è bastato. E continua il baratro della Geotermica che a Prato contro lo Zenith, oltre a perdere, ha giocato anche sotto alle sue possibilità, come ha detto a fine gara il tecnico Niccolai.