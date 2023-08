Eccellenza, la Cuoiopelli inizia con il pre-raduno

Domani alle 15 scatta il pre-raduno della Cuoiopelli. Saranno giorni di visite mediche e test fisici. Da lunedì, 7 agosto, prenderà il via la preparazione. Il 9 prima amichevole a Casciana Terme, stadio Picchi ore 16,30, contro il Pisa Primavera. Per Roberto Falivena sarà come il primo giorno di scuola. Dopo tanti anni da giocatore (anche ad alti livelli fino alla C) e le esperienze come vice di Davide Marselli, sarà lui a guidare la pattuglia biancorossa nel prossimo campionato di Eccellenza che la squadra vuole affrontare da protagonista e con le ambizioni di sempre, che derivano dal blasone e dalla storia della società di Santa Croce.

Intanto, la società con il presidente Claudio Pagni, il consiglio direttivo e il direttore sportivo Stefano Costa stanno ultimando gli ultimi ritocchi alla rosa che sarà a disposizione di Falivena. Portieri Guido Pulidori, Lorenzo Brogi (2004) e Nicholas Fiumalbi (2006), difensori Filippo Goretti (2004), Fabio Friuli (2004), Francesco Colombini (ex Prato), Aleksander Lici (dal Ponsacco), Riccardo Lucaccini, Nicholas Bagnoli e Gonzalo Negro, centrocampisti Alessio Bianchi (ex Prato 2000), Matteo Viola (ex Camaiore), Claudio Costanzo (ex Pro Livorno), Leonardo Passerotti (2003), Luca Lioci (2004 ex Pontedera), Giovanni Razzauti (2004 ex Livorno), Alessio Regoli (2004 ex Ponsacco), attaccanti Lorenzo Cavallini, Blas Dante Tapparello, Giovanni Benericetti, Leonardo Mecca (2005), Niccolò Ponzolini (2004), Christian Fino (2005). Viceallenatore Fabio Mazzantini, preparatore dei portieri Stefano Migliorini, preparatore atletico Luca Di Giulio, medico Massimo Bartolommei, fisioterapista Franco Morelli.

L’ultimo colpo di mercato è il trentenne centrale di difesa Francesco Colombini, con trascorsi tra i professionisti nel Tuttocuoio ed ex di Prato e Ponsacco in D. Le altre amichevoli: sabato 12, ore 17, ad Altopascio contro il Tau (serie D), il 19 a Porcari, ore 16,30, con il Ghiviborgo (serie D). Il 23 agosto prima uscita a Santa Croce, alle 16,30, stadio Masini contro il San Miniato Basso (Promozione) e il 26 a Uliveto Terme, alle 16,30, contro l’Urbino Taccola (Promozione). Il 30 amichevole in famiglia e il 3 settembre Coppa Italia.

g.n.