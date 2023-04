Eccellenza, la battaglia finale Perignano in campo per i playoff

Ultima partita di campionato, prima del via a playoff e playout, per il campionato di Eccellenza. Con il Cenaia che domenica ha indossato lo scettro di regina della categoria, vincendo il campionato e salendo in D con una giornata di anticipo, si torna in campo domani pomeriggio per tutti gli altri obiettivi, in particolare per i playoff e per la lotta salvezza. Passata la delusione per la mancata vittoria del campionato, torna in campo il Fratres Perignano, per ripartire con la corsa playoff. Domani alle 15 al Matteoli arriva il River Pieve quarto in classifica, entrambe sono a caccia di punti, il Perignano per attivare la forbice, i biancorossi per evitarla.

"Sarà un bel match, dobbiamo fare punti per forza – spiega mister Manolo Dal Bo –. I primi due giorni dopo il ko di Castelfiorentino sono stati duri. Ho visto tanti volti cupi. Poi mi sono accorto che la squadra si è scrollata di dosso la delusione, si è allenata bene ed è pronta a ripartire. Non ci saranno Aliotta, Carani, Cornacchia e Lucarelli ma i ragazzi che li sostituiranno saranno all’altezza, ho grande fiducia in loro". Con in tasca la matematica certezza dei playoff, ottenuta alla vigilia di Pasqua battendo il San Miniato Basso, la Cuoiopelli oggi pomeriggio alle 15 ospita nel derby il Fucecchio, squadra di metà classifica ma che farà di tutto per onorare questa partita, sempre molto sentita da entrambe le tifoserie. In chiave salvezza si giocano un’intera stagione Tuttocuoio e San Miniato Basso, entrambe in griglia playout e a rischio retrocessione. I neroverdi di mister Ciccio Tavano ospitano alle 15 il San Marco Avenza, il San Miniato è ospite del Certaldo. E al Favilli di Cenaia sarà festa arancioverde. Ci saranno bambini del settore giovanile che accompagneranno i giocatori della Prima squadra, che domani alle 15 affronteranno il Castelfiorentino. Ci sarà tutto il paese per festeggiare una stagione da incorniciare, culminata con un traguardo storico. Sarà l’ultima partita in Eccellenza, categoria dove il Cenaia aveva sempre ben figurato in questi 10 anni.

Sul campo mister Macelloni darà spazio a chi ha giocato meno durante la stagione ma cercando di onorare l’impegno contro una squadra lanciatissima verso i playoff. "Ancora è presto per parlare di futuro – dice Macelloni – ma se ci fossero le possibilità e le condizioni sarei felice di restare e magari confermare una buona parte di questo meraviglioso gruppo".

l.b.