Eccellenza E’ già tempo di prime conferme

E’ già tempo di conferme domani in Eccellenza, in un campionato che dopo appena tre turni parla solo pisano. Delle 4 squadre della nostra provincia che animano il girone A, due infatti si dividono la vetta: Tuttocuoio e Fratres Perignano, a quota 7 punti. L’obiettivo è restare a guardare tutti dall’alto pure dopo le gare della 4a giornata, anche se per una notte a comandare in solitario potrebbe essere il Camaiore in caso di vittoria nell’anticipo odierno in casa della Massese. Per le due attuali capolista ci sono altrettanti derby casalinghi in programma. Il Perignano aspetta la Geotermica, altra formazione della provincia di Pisa che sta pagando fin qui il salto di categoria. Gli uomini di Ballerini sono infatti ultimi con 1 punto insieme a Zenith Prato e Pro Livorno e in questi 270 minuti di stagione non hanno ancora segnato (come Pro Livorno e Massese). La sfida che va in scena al Matteoli sembra già scritta a favore della squadra di Cristiani (che con 6 reti ha il migliore attacco, come il Tuttocuoio), anche se nel calcio dare qualcosa per scontato prima di scendere in campo è un giochetto molto pericoloso. Il derby che attende la squadra di Tavano non è invece da considerare una stracittadina per una questione strettamente geografica (sono due province diverse) quanto per rivalità antica. Al Leporaia arriva infatti il Fucecchio, anch’esso imbattuto e appena due punti sotto, e al Tuttocuoio, che con una rete al passivo (come River Pieve e Massese) ha la seconda miglior difesa del girone (il Cecina ha ancora la porta inviolata), servirà la massima attenzione per confermare di essere un complesso autorizzato a un campionato di vertice. Impegno casalingo, infine, anche per la Cuoiopelli, risollevatasi col successo di misura sul terreno della Geotermica dopo l’avvio faticoso (un punto in due partite). Al Masini c’è il Lanciotto, altra compagine ambiziosa, scalzata dal trono domenica scorsa dopo l’1-2 interno col Tuttocuoio. Anche per i biancorossi di Falivena è una sfida dalla quale ricavare indicazioni per il futuro. Preferibilmente positive.

Questo le altre partite della 4a giornata di campionato: Massese-Camaiore (oggi), Montespertoli-Cecina, Pro Livorno Sorgenti-Ponte Buggianese, Valdinievole Montecatini-River Pieve, Zenith Prato-Castelfiorentino.

Stefano Lemmi