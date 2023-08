È un Pontedera da 6,5 La pagella di mister Canzi

di Stefano Lemmi

Sei e mezzo. E’ questo il voto simbolico con il quale Massimiliano Canzi valuta il 3-1 inflitto dal suo Pontedera al Livorno lunedì sera all’Ardenza e fissato dai centri di Ianesi, Nicastro e Fossati. "Do un 6,5 – giustifica l’allenatore dei granata - perché finalmente abbiamo sofferto. Era importante soffrire, serve anche quello. Abbiamo giocato in uno stadio vero, con un pubblico vero ed è quello che ci succederà tutto l’anno. Quindi va bene così, anche perché il risultato positivo dà sempre morale. D’altronde se perdi ti girano le scatole, se ti rimontano dal 2-0 idem, quindi nel momento in cui riesci a portare a casa il risultato c’è sempre da essere contenti".

Il tecnico scende poi nel dettaglio: "Ho visto senz’altro più cose positive, abbiamo avuto 45 di gara in totale controllo. Abbiamo perso l’ultimo quarto d’ora, con qualcuno che non è entrato con il piglio giusto. Tanti cambi loro, tanti cambi noi, abbiamo perso un po’ il pallino della partita che avevamo sempre avuto in mano. Fino al primo errore di Guidi (che ha portato al momentaneo 2-1 di Mutton, ndr) non avevamo mai corso rischi". Nonostante il carattere di amichevole, è stata una sfida vera, senza risparmio di colpi in campo: "Diciamo che il Livorno ha menato tanto, e secondo me l’arbitro glielo ha concesso anche troppo, però abbiamo avuto svariate occasioni da rete tra i primi due gol segnati. Loro hanno iniziato a mettere forze fresche prima di noi, mentre io ho tirato a lungo per dare minuti a chi ne aveva bisogno, creando così una situazione borderline col rischio che qualcuno si facesse male, cosa che non volevo accadesse. Questa serata livornese è stata una tappa di avvicinamento al campionato e ci ha detto che ancora non siamo a posto, che non tutti hanno i 90 minuti nelle gambe. Ma lo sapevamo e credo che in questa fase sia un problema di tutte le squadre". Due le novità: il debutto di Provenzano con spostamento di Benedetti sulla trequarti e i primi minuti concessi a Martinelli: "Il cambio di posizione di Benedetti è una possibilità, perché ancora gli attaccanti che sono arrivati non sono in condizione, quindi ho preferito alzare lui inizialmente. A Martinelli volevo far fare un quarto d’ora ma i minuti sono diventati venti a causa dell’infortunio a Calvani che spero e credo non sia nulla di grave".

Se i dieci uomini di movimento schierati contro il Livorno potevano essere una prova della formazione anti Sestri Levante considerando che Ambrosini è squalificato e Martinelli come visto non è ancora al top, ha un po’ sorpreso tra gli addetti ai lavori l’impiego in porta di Stancampiano anziché Lewis. "Si è trattato di un normale avvicendamento – ha subito chiosato Canzi – la prossima probabilmente giocherà Lewis".