Due ori e due argenti per Romolo Becchetti ai campionati regionali Master

Medaglie d’oro e d’argento per il santacrocese Romolo Becchetti ai campionati toscani Master di nuoto che hanno avuto luogo alla piscina Massimo Orsi-La Bastia di Livorno. "Ho partecipato insieme alla squadra pisana Pisa Run Runners con cui mi alleno e gareggio in questa stagione a due staffette arrivando entrambe le volte secondo e alle mie solite gare dei 100 e 50 metri stile libero vincendole tutte e due – le parole di Becchetti – La mia nuova squadra è veramente eccezionale, oltre ad avere atleti fortissimi mette a disposizione allenatori validissimi come Marco Monaco e Fabiana Susini che sanno ben gestire la competitività di ogni atleta. Il bottino di medaglie conquistate ai regionali è notevole: 17 ori, 14 argenti e 12 bronzi. Per quello che mi riguarda mi sono sentito meglio delle ultime volte, la rottura della costola e l’influenza mi avevano indebolito notevolmente".

"Le dure sessioni di allenamento a cui mi sottopone Marco Monaco stanno dando i risultati sperati – conclude Romolo Becchetti (nella foto) – Il mio allenamento è programmato per essere in forma per i campionati mondiali di Fukuoka in agosto a cui parteciperò con altri componenti della squadra, perciò queste gare sono tutte tappe di avvicinamento al grande evento giapponese. Insomma, ritengo che la mia partecipazione sia stata positiva, due ori e due argenti ai Regionali sono sempre un buon risultato".