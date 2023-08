Due eventi in Valdicecina

Week-end con il ciclismo in Val di Cecina. Oggi sabato i giovanissimi del pedale saranno nel fuoristrada a Pomaia, con una gara di crosscountry in occasione della Sagra del Popone, con la sesta edizione del Trofeo Ciclistico. L’organizzazione è affidata alla società Costa Etrusca con ritrovo presso il Circolo Ricreativo di Pomaia ed inizio della manifestazione alle ore 17. Il percorso sterrato è lungo un chilometro e 100 metri con partenza ed arrivo su via Poggioberna. Gli iscritti alla gara sono 71 in rappresentanza di 10 società.

Domani, domenica, invece sarà la splendida città di Volterra ad ospitare l’arrivo su Viale I Ponti della classica per allievi-Memorial Ettore Stefanucci (per anni al timone della società pisana Coltano Grube ora presieduta dal fratello Ulisse) giunta alla sua ventottesima edizione e che prenderà il via da Coltano. Iscritti 112 atleti con ritrovo fissato presso la Taverna del Grillo, il locale posto all’interno dell’impianto di Coltano con il via ufficioso dall’anello del ciclodromo dopo un giro di pista, mentre la partenza ufficiale è prevista in località Biscottino alle 9,30. Il percorso dell’attesa gara tra l’altro valida anche per il Campionato Provinciale pisano non cambia, e dopo l’Arnaccio e il passaggio da Vicarello, ci sarà quello da Cenaia, Perignano, Ponsacco (circonvallazione), Casciana Terme, Bivio Chianni, la salita di Terricciola, La Sterza, Saline con l’inizio dei 10 km in costante ascesa prima dell’arrivo a Volterra dopo 82 km previsto attorno alle 12.

Tra i favoriti: il principale è Pavi Degl’Innocenti vincitore dell’edizione 2022 e campione toscano a cronometro in salita, ma gli avversari non mancano. Molto atteso alla prova il pisano Danilo Bartoli della Coltano Grube, in ottima condizione, terzo sabato scorso a Scandiano. Tra gli altri Ferruzzi, Migheli, Simoncini, Tavanti, Gaggioli, Ballerini, Pisani, Luci, Salomone, Matteoli, Menici, Rocchi, Del Cucina.

Antonio Mannori