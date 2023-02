Due derby roventi nel week end Oggi il duello tutto sanminiatese

Due derby che potrebbero già dire molto sui piani alti e sulla zona salvezza, scaldano questa 22esima giornata del girone A di Eccellenza. Si parte oggi pomeriggio, alle 14.30, con il derby tutto sanminiatese tra il San Miniato Basso e il Tuttocuoio. Al Pagni si affrontano due squadre in crisi di risultati ed in piena lotta salvezza. I giallorossi arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato e domenica scorsa non è bastato il cambio in panchina per invertire la rotta dei risultati perdendo 1 a 0 sul campo del River Pieve. Adesso mister Lazzerini è pronto a fare il suo esordio casalingo ma davanti ci sarà un Tuttocuoio, dietro di una lunghezza in classifica, affamato di punti. I ragazzi di mister Ciccio Tavano arrivano da tre sconfitte consecutive e non fare punti oggi potrebbe complicare notevolmente la corsa per evitare i playout e c’è il rischio che il San Marco Avenza, penultimo in classifica e forte del 3 a 0 sulla Massese di domenica scorsa possa far risultato contro il fanalino di coda Armando Picchi. Insomma la posta in palio, per entrambe, è altissima. Come è altissima nel big match di domani pomeriggio quando al Masini di Santa Croce arriva la capolista Cenaia. Dopo il ko subito domenica a Perignano, la Cuoiopelli è chiamata alla vittoria per riaprire le speranze nella vittoria del campionato. Ma per farlo si dovrà passare su una squadra che arriva da 5 vittorie nelle ultime 6 del girone di ritorno. Proverà ad approfittare di questo scontro diretto l’altra capolista, il Fratres Perignano, atteso domani pomeriggio alle 14.30 dal Certaldo, squadra quinta in classifica che tre turni fa era riuscito a battere proprio il Cenaia sul suo campo. Non sarà una passeggiata per i rossoblu di mister Niccolai ma uscire con una vittoria da questo match sarebbe un altro netto segnale per le altre contendenti.

l.b.