Disastro Ponsacco. Il Trestina cala il poker

PONSACCO

1

TRESTINA

4

MOBILIERI PONSACCO: Sbrana, Lici (32’st Regoli), Zaccagnini, Fratini (22’pt Bertolini), Rossi(1’st Martucci), De Vito, Marcucci (21’st Patronelli), Bardini, Nieri, Remorini, Mencagli (39’st Macchi). A disp. Simoncini, Turini,Vannozzi,Bellucci. All. Bozzi.

SPORTING CLUB TRESTINA: Montanari P., Sensi, Lorenzini, Ceccucci, Cenerini (44’ st Laurenzi), Grea, Di Cato (42’ st Montani), Gramaccia, Ferri Marini (38’ st Barbarossa), Di Noldo (14’ st Belli), Brevi (41’ st Montanari R.). A disp. Casillo, Della Spoletina, Bologna, Bazzoffia. All. Farsi.

Arbitro: Giudice di Frosinone.

Marcatori; 2’ e 9’ pt. Ferri Marini; 9’st Nieri, 16’st Di Noldo, 29’st. Brevi.

Note: Ammoniti Di Noldo, Lici, Marcucci. Angoli: 5 a 1. Recupero +2’ pt, +4’ st. Spettatori 200.

PONSACCO – Nella gara che poteva dare slancio alla classifica in proiezione salvezza i Mobilieri di Bozzi affondano al Comunale rimediando un risultato non solo numericamente umiliante, ma anche finendo "cancellati" dal rettangolo verde come gioco di squadra. Troppo brutta la squadra ponsacchina per essere vera, penalizzata dal ko di Fratini, ma nemmeno lontana parente di quella formazione che aveva tenuto testa, con generosità, energia e buoni schemi, alle prime della classe facendo sudare la vittoria di misura dell’Arezzo e stoppando sul pari la Pianese.

In una giornata cosi negativa è impossibile salvare qualcosa: un reparto o un singolo. Resta soltanto una sventola di Marcucci all’11’ che schiantava la traversa ed una frecciata di Remorini al 44’ respinta dal portiere con Mencagli che ribatteva in gol. Una rete annullata per fuori gioco che forse avrebbe potuto riaprire i giochi. Giochi che, ad onor del vero, erano già ben avviati da Ferri Marini al 2’ del primo tempo che bissava il raddoppio su penalty al 9’ per fallo di Rossi su Di Cato.

La ripresa era galvanizzata per i rossoblu dal gol di Nieri al 9’ su lancio di Remorini, ma era un fuoco di paglia. La replica corale del Trestina era irresistibile sfociava i un gran gol dal vertice al 16’ di Di Noldo. Anche col nuovo doppio vantaggio non hanno mollato la presa i bianconeri e al 29’ Brevi in concitata azione ha trovato lo spiraglio per battere l’incolpevole Braglia.

Questa la nuova classifica di serie D: Arezzo* 65, Pianese 55, Poggibonsi* 50, Follonica 47, Livorno 43, Flaminia* 41, Ghiviborgo* 41, Sangiovannese* 39, Seravezza 38, Mobilieri Ponsacco* 34, Ostia Mare* 33, Tau Calcio* 32, Grosseto* 31, Trestina* 30, Città di Castello 30, Orvietana 30, Terranuova* 27, Montespaccato* 27. * Una partita in più.

Luciano Lombardi