Dieci gol e tanto spettacolo Il Perignano impatta

FRATRES PERIGNANO

RIVER PIEVE

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Pennini, Falleni, Giorgi, Genovali, Chiodi, Campo, Niccolai, Di Paola, Doveri, Sciapi. A disp. Menicagli, Del Bono, Pulina, Pecci, Montagnani, Carrai C., Fiumalbi, Ganetti, Kthella. All. Niccolai.

RIVER PIEVE: Tozzini, Dinucci, Lunardi, Fanani, Leshi, Velani J., Pieretti, Cecchini, Canessa, Babboni, Rocchiccioli. A disp. Romboli, Byaze, Lavorini, Magera, Tocci, Ba, Fruzzetti, Ramacciotti. All. Fanani.

Arbitro: Gianluca Cipriano di Torino.

Marcatori: 29’ e 36’ Di Paola, 44’ Canessa (rig), 55’ e 62’ Sciapi, 68’ Giorgi (autorete), 70’ Tocci, 76’ Dinucci, 80’ Fiumalbi, 86’ Canessa.

Perignano – Dieci gol e tanto spettacolo al Matteoli di Perignano con il Fratres che riesce a conquistare quel punto che basta per attivare la "forbice" in chiave playoff per saltare il primo spareggio ed attendere la vincitrice tra Cuoiopelli e River Pieve. Con le due doppiette di Di Paola e Sciapi, oltre al gol di Fiumalbi, i rossoblu riescono pure a raggiungere la Cuoiopelli a 56 reti fatte in stagione, i due migliori attacchi del girone. Prima mezz’ora ad appannaggio dei padroni di casa, con un Di Paola in grande spolvero che in poco più di mezz’ora porta in vantaggio la propria formazione. Ma allo scadere della prima frazione di gioco Canessa accorcia per il River Pieve, grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo di Pennini su Pieretti. Si va all’intervallo sul 2-1. Nel secondo tempo, il Fratres allunga nuovamente, grazie ad una doppietta di Sciapi che grazie a questi due gol raggiunge quota 22 in stagione. Gli ospiti provano e riescono nella reazione, con le reti di Dinucci e del subentrato Tocci. Sul finale di gara, turnover per le due formazioni. Canessa risponde a Fiumalbi e la gara si conclude con il 5 a 5 finale. Alla fine, Fratres e River non si fanno male e conquistano rispettivamente seconda e quarta posizione in classifica finale del girone. l.b.