Derby, vince la paura. E il Ponsacco la "rimedia"

CENAIA

2

PONSACCO

2

CENAIA: Baroni, Rossi, Papini, Scuderi, Sanyang, Signorini, Caciagli, Bartolini (46’ Di Giuseppe), Simonini, Ferretti (72’ Macchia), Manfredi (79’ Rustichelli). All. Iacobelli.

MOBILIERI: Falsettini, Fasciana, Italiano, Borselli, Brondi (67’ Milli), De Vito, Innocenti (89’ Fischer), Milani, Nannetti (59’ Sivieri), Nieri, Panattoni. All. Bozzi.

Arbitro: Francesco Scarati di Termoli.

Reti: 24’ Sanyang, 45’ Signorini, 66’ Sivieri, 80’ Milli.

CENAIA – Una frazione di gioco ciascuno e Cenaia e Ponsacco non si fanno troppo male. Uscire sconfitti dalla gara di ieri pomeriggio al Favilli-Pennati sarebbe stato complicato per entrambe, rispettivamente penultima e ultima della classifica del girone E di Serie D. Ma le due squadre non hanno avuto paura ad aggredire la partita. Nei primissimi minuti di gioco le due squadre si studiano e la gara è molto tattica. I portieri restano quasi completamente inoperosi. L’occasione che sblocca la partita arriva inaspettatamente al 24’ quando Sanyang è lesto ad infilarsi tra due difensori rossoblu e a rubargli palla, involarsi verso la porta, saltare Falsettini in uscita ed insaccare per l’1 a 0 locale. Da ora la gara si fa più aperta. Il Ponsacco prova a reagire, il Cenaia non si limita a difendere ed infatti sullo scadere di primo tempo Ferretti si conquista un calcio di rigore che Signorini si incarica di battere. Dal dischetto il capitano non sbaglia, palla da una parte e portiere dall’altra con l’arbitro Scarati di Termoli che manda tutti negli spogliatoi. La partita sembra incanalarsi verso i binari giusti per il Cenaia che all’intervallo comanda per 2 a 0. Gli arancioverdi tornano in campo infatti con un grande entusiasmo e al 48’ c’è un’altra occasione per allungare con Ferretti che porta palla fino al limite dell’area e serve Manfredi in profondità, ma la palla è troppo lunga e l’attaccante cenaiese non ci arriva. Cresce il Ponsacco. Al 50’ primo squillo ospite con un tiro da fuori di Innocenti. Al 59’ è l’ex di turno Borselli a servire Italiano sulla sinistra, il terzino entra in area ma è bravo Baroni ad intercettare la sfera in uscita. Portiere locale che invece si fa trovare impreparato su un lancio dalla difesa di Fasciana sulla testa del neoentrato Sivieri bravo a spizzarla quel tanto che basta per fare un pallonetto al portiere in uscita. Il Ponsacco ora ci crede. Al 69’ una punizione da ottima posizione di Innocenti sbatte sulla traversa e poco dopo ancora Sivieri di testa da corner sfiora il palo. Il gol del pari arriva all’80’ con un calcio di punizione da manuale di Milli che da centrocampo spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali. Altre due occasioni per Innocenti e una per Macchia di testa e finisce 2 a 2 questo derby salvezza che mette fine al girone di andata.

l.b.