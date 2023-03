Derby-primato e lotta salvezza

Mentre a Perignano sarà calcio-spettacolo tra le prime della classe Fratres e Cenaia, visto che i due allenatori hanno detto di "voler giocare a viso aperto senza aspettare l’avversario" e con pochi tatticismi, oggi a Livorno il San Miniato Basso è quasi all’ultima spiaggia per tentare la scalata verso la salvezza sul campo della Pro Livorno Sorgenti. Scalata particolarmente impervia perché attualmente i punti di distanza dal sestultimo posto (occupato dal Montespertoli) sono dieci. I giallorossi, in classifica, però, devono credere nel miracolo. Così come deve crederci il Tuttocuoio, quartultimo, che è impegnato domani in casa contro il Camaiore.

La sfida in testa alla classifica attira su di se tutte le attenzioni di questa giornata numero dieci del girone di ritorno dell’Eccellenza A, ma anche in coda, quando restano appena diciotto punti in palio, ogni gara è decisiva per le due sanminiatesi, anche per cercare di evitare un play out fratricida che, al momento, sembra sempre più probabile.

Al Matteoli sono previsti oltre 500 spettatori per il derby Fratres Perignano-Cenaia che vale il campionato. Chi vince stacca l’altra di tre punti e può involarsi verso la vittoria del girone A e la promozione in serie D. Niccolai e Macelloni, i due tecnici, si fanno i complimenti a vicenda. E hanno ragione perché le due squadre, soprattutto nel girone di ritorno, hanno messo insieme otto vittorie ciascuna su nove gare, eliminato la Cuoiopelli dalla corsa al primo posto battengola entrambe in appena sette giorni, e dimostrato grande solidità. Il Perignano era atteso da un simile campionato, mentre il Cenaia è la vera sorpresa di questa stagione. All’andata, gli arancioneroverdi di Macelloni hanno vinto sul proprio terreno due a zero.

Per la Cuoiopelli, infine, c’è l’insidia Montespertoli. All’andata i biancorossi di Marselli hanno vinto 3-2 in rimonta con le reti di Gamberucci, Tapparello e Andolfi, dopo aver subito in sei minuti (al 52’ e al 58’) la doppietta di Del Pela. I conciari devono continuare a fare punti dopo la vittoria nel derby con il Tuttocuoio per mantenere il terzo posto e giocare i play off con una posizione di classifica di vantaggio rispetto alla quarta.