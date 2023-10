Dario Ciaponi compie 80 anni

Santa Croce sull’Arno, 21 ottobre 2023 – Un compleanno particolare quello di oggi sabato 21 ottobre per Dario Ciaponi, imprenditore santacrocese e personaggio conosciutissimo nel ciclismo per i 40 anni trascorsi in questo sport che ha amato profondamente e per il quale ha fatto tanto, con onestà, serietà, impegno, entusiasmo, passione esprimendo professionalità e capacità da tutti riconosciute. Garbato e cortese, ma anche ruvido talvolta, pronto ad arrabbiarsi, decisionista, ha sempre cercato la perfezione nel suo lavoro. Dario compie oggi 80 anni e nel ciclismo che lasciò una dozzina di anni or sono, è stato dirigente di società ricoprendo per tanti anni il ruolo di presidente dell’U.C. S.Croce, dirigente del Comitato Regionale Toscano della Federciclismo nel ruolo di commissario straordinario, direttore di gara e impeccabile organizzatore di splendide manifestazioni.

Ricordiamo la “Settimana Tricolore” nel 2004, le 17 edizioni del Giro della Toscana a tappe juniores, il Campionato Italiano Esordienti, il Meeting Nazionale di società giovanissimi, oltre naturalmente al Gran Premio del Cuoio e delle Pelli ed altre gare, ed allo specifico impegno per ospitare anche la Tirreno-Adriatico professionisti con la tappa conclusasi a S.Croce sull’Arno. Anche per chi scrive è stato un maestro di saggezza così come per coloro che lo hanno conosciuto. Per il traguardo raggiunto auguri vivissimi e speciali caro Dario, da parte di tutto il mondo del ciclismo, ai quali aggiungiamo anche i nostri.