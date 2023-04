"Da piazza a piazza" trionfo Chiarini e Rosa

Mountain bike, due ex professionisti ai primi due posti. "Da piazza a piazza" trionfo Taddei - primo Chiarini su Rosa.

Sul greto del fiume Bisenzio arrivo in parata nella 34esima Marathon "Da Piazza a Piazza", una delle sfide più prestigiose nel panorama delle "ruote grasse" valida per la Coppa Toscana Mtb alla quale hanno preso parte poco meno di 600 biker.

È stato un trionfo per la Taddei Factory Team di S.Croce sull’Arno con due suoi ex professionisti ai primi due posti.

Ha vinto Riccardo Chiarini davanti al compagno, il piemontese Diego Rosa, dopo un finale nel quale la coppia che ha condotto la gara per una trentina di chilometri ha avuto ragione dell’ex campione del mondo, il colombiano Leonardo Paez del Team Soudal squadra che correva in casa. Tre grandi favoriti ad occupare il podio della gara pratese dopo una bella sfida ricca di emozioni su di un tracciato ancora più moderno senza attraversare il Bisenzio, con la scalata del Monte Iavello a quasi 900 metri di altitudine, lungo 65 km per 2.100 metri di dislivello.

Chiarini aveva dimostrato in questo avvio di stagione un’ottima condizione e la vittoria a Prato ne è stata la conferma, così come Rosa ex stradista tornato al mountain bike.

An. Mann.