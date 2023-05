Cuoiopelli-Perignano si gioca al "Mannucci"

Domenica 7 maggio, ore 15, stadio Ettore Mannucci di Pontedera: finale play off del girone A di Eccellenza tra Fratres Perignano e Cuoiopelli. Deciso il campo di gioco per l’ultimo atto del campionato che ha visto il Cenaia trionfare, il Perignano conquistare il secondo posto e la finale degli spareggi senza passare dalla semifinale per la forbice maggiore di dieci punti con la quinta classificata (Castelfiorentino). Chi ha giocato la semifinale, invece, è la Cuoiopelli che domenica al Masini ha pareggiato 2-2 contro il River Pieve (quarto classificato) e dopo i tempi supplementari ha ottenuto il pass per la finale grazie al miglior piazzamento rispetto allo stesso River.

La Cuoiopelli contro i biancorossoneri di Pieve Fosciana non ha fatto la Cuoio fino in fondo, come aveva chiesto l’allenatore Davide Marselli alla vigilia: "Se facciamo la Cuoio non dovremmo avere problemi". Invece i biancorossi di problemi ne hanno avuto, soprattutto dal minuto venticinque in poi quando è stato espulso Tapparello per un ingenuo fallo di reazione su un avversario. In dieci per oltre cento minuti la Cuoiopelli ha subito la pressione del River Pieve. In alcune circostante è stato molto bravo Pulidori a dire di no alle conclusioni dei giocatori lucchesi. Anche in dieci, comunque, la Cuoio ha avuto le sue occasioni per il 3-2. Una, in particolare, con Lorenzo Cavallini che ha colpito la traversa con un bel destro. La sofferenza nel finale ha accentuato la soddisfazione dei conciari per la conquista della finale contro il Fratres Perignano di domenica al Mannucci di Pontedera. La Cuoio contro il Perignano dovrà fare a meno di Tapparello e non ci sarà la sfida tra i super-bomber del girone A: Lorenzo Sciapi (nella foto), capocannoniere con 22 gol e, appunto, l’argentino della Cuoio che ha chiuso la stagione regolare con 21 reti.

Fratres Perignano che, nel frattempo, si è riposato e tornerà in campo dopo ventun giorni. La compagine rossoblu puntava alla vittoria del campionato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca contro il Cenaia che vincendo lo scontro diretto al Matteoli ha sancito proprio in quella occasione la supremazia. Alla fine il Fratres Perignano non è riuscito più a recuperare sul primo posto, riuscendo però a mettere la forbice tra il secondo e il quinto posto e arrivare a questa finale senza disputare la semifinale.

