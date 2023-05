Cuoiopelli lotta e pareggia in 10: la finale playoff è derby contro Fratres Perignano

CUOIOPELLI

2

RIVER PIEVE

2

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti (72’ Friuli), Guerrucci, Lucaccini, Passerotti, Negro, Benericetti (76’ Cavallini), Borselli, Andolfi, Tapparello, Bracci (5’ pts Viligiardi); a disposizione Rossi, Bertuccelli, Pasquini, Cinelli, Bagnoli, Mariani. Allenatore Davide Marselli.

RIVER PIEVE: Romboli, Ramacciotti (5’ sts Rocchiccioli), Lunardi, Byaze (60’ Tocci), Leshi, Velani, Magera (75’ Bosi), Cecchini, Ba, Babboni (6’ pts Fruzzetti), Canessa; a disposizione Tozzini, Fanani, Dinucci, Pieretti. Allenatore Pacifico Fanani.

Arbitro: Mattia Solito di Piombino.

Marcatori: 1’ Ba, 10’ Borselli, 48’ (rig) Andolfi, 52’ Canessa.

Note: al 25’ espulso Tapparello per fallo di reazione.

SANTA CROCE – In dieci per cento minuti la Cuoiopelli pareggia contro il River Pieve e giocherà la finale play off del girone A di Eccellenza contro il Fratres Perignano. Gara il 7 maggio in campo neutro (Pontedera o San Giuliano secondo le previsioni). E’ stata una battaglia dal primo all’ultimo minuti. Il River Pieve esce a testa altissima dagli spareggi. Ma c’hanno creduto, eccome, i ragazzi di Pacifico Fanani che al primo minuto si sono portati in vantaggio con Ba Abdoulaye. Il piede giusto per mettere subito in difficoltà la Cuoio che c’ha messo dieci minuti per riequilibrare il match con capitan Borselli. Al 25’, per fallo di reazione, l’arbitro mostra il rosso a Tapparello e la Cuoiopelli resta in dieci. Nonostante questo la squadra di Marselli continua a spingere e nel recupero della prima frazione va in vantaggio con un rigore trasformato da Andolfi. A inizio ripresa Canessa (l’ex) batte Pulidori con un tiro dal limite (difesa colpevole per averlo lasciato troppo solo). Il River ci prova, ma Pulidori è bravo a chiudere la porta. Nel finale traversa di Cavallini. Supplementari senza emozioni.

g.n.