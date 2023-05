Cuoio, vittoria d’obbligo "Ma non sarà facile"

La Cuoiopelli vuol vendicare le due sconfitte subite in campionato dal Fratres Perignano nella partita più importante, la finale dei play off del girone A di Eccellenza. Vittoria d’obbligo per la Cuoio se vuol proseguire gli spareggi per la serie D. Perché con il pareggio al termine dei novanta minuti le due squadre vanno ai supplementari e se il pari persiste fino al minuto centoventi, a passare sarà il Fratres Perignano che in classifica si è piazzato meglio dei santacrocesi. Inizio oggi alle 15 al Mannucci di Pontedera. "Eh, vittoria d’obbligo – sospira Davide Marselli, tecnico biancorosso – Ci proviamo, ma non sarà facile". Marselli, vedremo Cavallini al posto di Tapparello (squalificato per tre giornate per il fallo di reazione di domenica contro il River Pieve)? "Abbiamo ancora qualche dubbio – dice ancora Marselli – Sicuramente al posto di Tapparello giocherà Viligiardi. Mettiamo un centrocampista in più e un attaccante in meno. Cavallini si giocherà il posto con Bracci o Benericetti. Ma stiamo valutando se è il caso di farlo giocare all’inizio per un’ora o se nell’ultima mezz’ora ed eventualmente i supplementari. Lorenzo rientra dall’intervento al crociato, da un mese si sta allenando bene e ha fatto bene, ma ha un’ora di autonomia, non di più. Valuteremo stamani. Davanti giocherà Andolfi di sicuro e chi gli darà una mano sarà Benericetti, Bracci o Cavallini. A centrocampo rientra Viligiardi, in difesa manca Mariano Rudi, rientra Berti e vediamo se giocherà lui o Goretti". "Queste partite in genere sono decise dagli episodi – conclude l’allenatore della Cuoiopelli – Speriamo che per una volta gli episodi girino dalla nostra parte. Noi facciamo il massimo. In settimana ci siamo allenati bene martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, i ragazzi sono carichi e vogliono dare il massimo". Chi vince tra Fratres e Perignano giocherà contro la vincente dei play off dell’Emilia Romagna. Poi l’eventuale finalissima contro la vincente tra Lazio e Umbria. Chi vince oggi avrà altre due gare andata e ritorno (prima in trasferta e poi in casa) ed eventualmente altre due partite sempre andata e ritorno. Per quanto riguarda l’ordine pubblico la gestione è affidata al commissariato di polizia di Pontedera con il vicequestore Luigi Fezza e i suoi uomini. In tribuna centrale potranno andare solo i tifosi del Fratres Perignano. I sostenitori della Cuoiopelli dovranno accomodarsi nella gradinata ospiti con accesso dal lato piscina.

g.n.