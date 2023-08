Cuoio, piacere di conoscersi

La Cuoiopelli si è radunata giovedì scorso allo stadio Libero Masini per dare inizio alla stagione agonistica 2023-24. Tutti presenti i calciatori convocati ad eccezione degli argentini Tapparello e Negro, ancora in patria ed attesi dopo Ferragosto. Erano presenti: Pulidori, Brogi, Fiumalbi, Goretti, Friuli, Colombini, Lici, Lucaccini, Bagnoli, Bianchi, Viola, Costanzo, Passerotti, Lioci, Razzauti, Regoli, Cavallini, Benericetti, Mecca, Ponzolini, Degli Innocenti e Fino. I biancorossi sono stati accolti dallo staff tecnico, capitanato dal tecnico Roberto Falivena e dalla dirigenza. Questa era rappresentata dal presidente Pagni, dal vice Puccioni, dal d.s. Costa, dal team manager Panati e dal dirigente Comparini.

La sindaca Giulia Deidda, grande sostenitrice dei colori biancorossi, è giunta in compagnia dell’assessore Simone Coltelli, per portare il suo saluto alla Cuoiopelli in vista del campionato di Eccellenza. Dopo i convenevoli d’uso i conciari si sono trasferiti sul terreno di gioco per i primi test fisici, curati dal viceallenatore Mazzantini e dal preparatore atletico Di Giulio. I portieri hanno lavorato a parte con Migliorini. A partire da mercoledì 9 inizierà il ciclo delle amichevoli con un programma ben nutrito in vista degli impegni in Coppa Italia (3 settembre) e del campionato (domenica 10). Il club biancorosso attende di conoscere il girone in cui sarà incluso e d i nomi delle avversarie. Il calendario arriverà a giorni e sarà preso in esame per le prime riflessioni. Nel corso dal precampionato sono previsti incontri con squadre di serie D e di Promozione. I primi ad affrontare Pulidori e compagni saranno i nerazzurri della Primavera del Pisa.

Marco Lepri