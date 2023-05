Cuoio, il sogno continua Il Perignano mastica amaro

FRATRES PERIGNANO

CUOIOPELLI

FR. PERIGNANO: Borghini, Pennini (96’ Fiumalbi), Falleni, Carani, Genovali, Pecci (64’ Cornacchia), Campo, Niccolai, Di Paola, Doveri (97’ Chiodi), Sciapi (81’ Kthella sostituito al 102’ da Pulina). A disp. Menicagli, Del Bono, Aliotta, Montagnani, Fiumalbi. All. Dal Bo’.

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti (85’ Friuli), Guerrucci (56’ Berti), Lucaccini, Viligiardi (79’ Benericetti), Negro, Passerotti (91’ Baroncini), Borselli, Andolfi, Cavallini, Bracci (91’ Mariani). A disp. Rossi, Pasquini, Cinelli, Bagnoli. All. Falivena (Marselli squalificato).

Arbitro: Giovanni Curcio di Siena.

Reti: 90’ Di Paola, 94’ Cavallini (rig), 107’ Negro.

Note: espulso Cornacchia al 120’.

Pontedera – Un colpo di testa di Negro nel secondo tempo supplementare regala la vittoria alla Cuoiopelli che accede per il secondo anno di fila agli spareggi nazionali. Al Mannucci di Pontedera la finale playoff di Eccellenza è una vera e propria battaglia con la gara che resta bloccata fino al 90’ quando la sblocca il Perignano ma la Cuoio trova il pari subito dopo portando la sfida ai supplementari e chiudendola negli ultimi minuti sul 2 a 1. La partita è contratta nel primo tempo e le occasioni per entrambe le squadre si contano sulle dita di una mano. Partono forte i Fratres con Di Paola che, ben servito da Falleni, si presenta davanti a Pulidori ma il numero 9 rossoblu centra in pieno il portiere. Al 10’ punizione per la Cuoiopelli che Borghini allontana con i pugni. Il Perignano si rende pericoloso al 32’, stavolta con Doveri con un tiro-cross che termina alto di poco sopra l’incrocio dei pali. All’intervallo le porte restano inviolate. Nella ripresa ancora Perignano in avanti con un cross di Pennini che Sciapi non riesce a deviare in rete. Al 59’ un rasoterra di Passerotti è facile preda di Borghini. Grande occasione per il Perignano al 69’ con Di Paola che lanciato verso la porta viene atterrato al limite dell’area di rigore, per l’arbitro è solo ammonizione e piovono proteste dai locali. La gara si sblocca al 90’ dagli sviluppi di un corner battuto da Campo, batti e ribatti e Di Paola insacca in rete. Dura poco la gioia rossoblu, al 93’ Benericetti, servito da Baroncini, colpisce il palo e un minuto più tardi Falleni atterra in area Andolfi e l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Cavallini che spiazza Borghini. Si va ai supplementari. Santacrocesi che sfiorano più volte il gol che arriva al 2’ del secondo tempo supplementare con Negro dagli sviluppi un calcio d’angolo. Esplode la festa dei tifosi biancorossi che approdano agli spareggi nazionali. Borselli e compagni affronteranno l’Agazzanese il 28 maggio in casa l’andata e il 4 giugno nel piacentino. Titoli di coda con tanto amaro in bocca per il Perignano.

Luca Bongianni