Coraggio e organizzazione non bastano A Ponsacco alla fine passa l’Arezzo

MOBILIERI PONSACCO

0

AREZZO

1

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini (38’ st Sbrana), Lici, Rossi (35 ’st Macchi), Fratini, Martucci, De Vito, Marcucci (35’ st Calvigioni), Bardini (40’ st Bertolini) Bellucci (1’st Nieri), Remorini, Mencagli. All. Bozzi.

AREZZO: Trombini, Risaliti, Polvani, Settembrini (26’ st Pretato), Persichini (1’ st Foglia), Pattarello (25’ st Lazzarini), Poggesi, Damiani, Castiglia, Pericolini (25’ st Cantisani), Gucci. All. Indiani.

Arbitro: Striamo di Salerno.

Marcatori: 30’st Cantisani.

Note. All’ingesso in campo il capitano Lici ha offerto al collega dell’Arezzo un mazzo di fiori nel segno dell’accoglienza. Angoli: 1 a 3 Rec. 2pt – 5st spettatori:224 (211 da Arezzo.

PONSACCO - Cede la squadra dei Mobilieri Ponsacco alla capolista Arezzo di stretta misura in una giornata ultra invernale carica di vento e di una pioggia insistente che ha reso il terreno di gioco al limite della praticabilità. L’ultima volta che l’Arezzo aveva fatto visita al Ponsacco era la stagione 199697, in serie C2 ed anche in quella occasione gli uomini allenati da Cosmi vinsero per 2 a 1. Inoltre la partita riproponeva un confronto in panchina fra Bozzi (nella foto) e Indiani. Per tre volte il tecnico del dei Mobilieri aveva prevalso sul collega dell’Arezzo che stavolta si è preso la sua rivincita.

Squadre con il modulo a specchio. Più in versione offensiva gli amaranto con le tre punte Pattarello, Pericolini, Gucci, mentre i rossoblu forzavano le retrovie dell’Arezzo con le punte Mencagli e Bellucci assistiti alle spalle da Remorini. Controlla bene la squadra di Bozzi le iniziative ospiti tentando – a sua volta – incursioni in area ospite con Bardini all’11’. Qualche minuto dopo Mencagli viene spinto in area, ma l’arbitro sorvola. Una discesa del capitano Lici, filtrato in velocità in area mette i brividi agli ospiti, ma il tiro fila via sull’esterno della porta.

L’Arezzo non sta a guardare e con i cross dalle corsie esterne cerca di far valere in area rossoblù la prestanza fisica dei suoi atleti, con qualche sprazzo tecnico. Così al 35’ Gucci manca il bersaglio da posizione favorevole. La differenza tecnica – come esprime la classifica – fra le due formazioni non si vede. Nella prima frazione è la squadra di mister Bozzi ad ben chiudere la spinta offensiva degli aretini mostrando che le perfomance delle ultime partite erano un giusto credito. La ripresa vede un Arezzo più arrembante e già la 11’ mimuto Settembrini coglie il palo dal vertice dell’area. Ma il match-winner è l’ex del Crotone Cantisani che al 30’ finalizza un assist di Settembrini. Nel finale c’è anche l’esordio del portiere Sbrana entrato in campo a causa dell’infortunio di Pagnini. Il portiere si mostra subito tempestivo su una conclusione ravvicinata di Cantisani.

Luciano Lombardi