Coppa Sabatini: novità

Cambia location la presentazione del Giro della Toscana e del Gran Premio Città di Peccioli-Coppa Sabatini, la due giorni internazionale di ciclismo professionisti in programma il 13 e 14 settembre rispettivamente a Pontedera e Peccioli, che compongono la Challenge Toscana nel ricordo di Alfredo Martini. Dal centro di quest’ultima località alle Piscine Comunali nella zona sportiva; sarà quella del 5 settembre, una presentazione speciale in quanto verrà inaugurata in tale occasione anche la piscina coperta. Le due classiche sono organizzate dall’Unione Ciclistica Pecciolese della quale è presidente Luca Di Sandro, e il 5 settembre conosceremo i due percorsi e le squadre partecipanti. Saranno presenti varie autorità e personaggi del mondo del ciclismo che faranno da "padrini" all’inaugurazione della piscina coperta. La presentazione inizierà alle ore 17,45. Nel 2022 i due vincitori delle gare, l’elvetico Marc Hirschi (Uae-Emirates) nel Giro della Toscana a Pontedera e il colombiano Daniel Martin della Ineoa Granadieres, nel Gran Premio di Peccioli–Coppa Sabatini a Peccioli.

Antonio Mannori