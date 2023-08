Coppa Italia: Ponsacco debutta in Val di Pesa

Con l’allenamento congiunto allo stadio Giusfredi di Porcari con la squadra Academy, i Mobilieri Ponsacco hanno concluso il ciclo della preparazione pre-campionato. Sette sono stati i confronti che hanno visto tre vittorie ( Primavera Empoli,Urbino Taccola. e Porcari), due pareggi ( Fratres, Sorgenti Livorno), due sconfitte (Primavera Spezia, Caselfiorentino).Quindici gol realizzati (5 Buffa. 4 Panattoni, 3 Matteoli, 1 Nieri, Remedi, Arrighini ) otto subiti. Mister Caramelli, ha schierato a Porcari un undici alternativo a quello contro il Castelfiorentino. Con Fontanelli, Barillà(50’Natali), Bardini, Macchi, Arrighini, Habxhari (70’Fratini), Milli, Mogavero (50’ Vannozzi), Innocenti M., Buffa,Matteoli. Risultato 6 a 1 per i rossoblu con le reti in sequenza Buffa, Matteoli, Panattoni, Remedi,Matteoli, Panattoni. Il primo responso ufficiale all’impronta ed ai valori della rinnovata squadra dei Mobileri Ponsacco si oggi allo stadio Pianigiani contro il San Donato Tavarnelle alle 18 per la partita valida da preliminare di Coppa Italia. "Abbiamo svolto un pre-campionato, senza problemi fisici – evidenzia il ds Aringhieri – e tanto ha permesso al mister di provare tutti i ragazzi per potenzialità e caratteristiche. e diversi moduli di gioco. Il tecnico ha variato spesso il modulo, in partenza avviato col 3 5 2, poi un insolito 4 3 2 1. San Donato è la prima p artita che conta veramente il nostro obiettivo é vincere e comunque uscire dalla trasferta con la convinzione ed il rafforzamento dentro di noi di essere una squadra che ce la possiamo giocare con tutti." Luciano Lombardi