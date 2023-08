Coppa Italia: Il Neopromosso Cenaia Debutta con Lavagnese

È già tempo di fare sul serio per il Cenaia che domani farà il suo esordio ufficiale in Serie D, con la prima partita di Coppa Italia. Una data storica si può dire per una società che ha sempre militato nel mondo dilettantistico e che dopo la promozione da favola dello scorso anno adesso dovrà mettersi alla prova in una categoria mai raggiunta prima. Domani pomeriggio alle ore 16 gli arancioverdi saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia allo stadio Riboli di Lavagna, ospiti appunto della Lavagnese. Una squadra che invece negli ultimi ha sempre disputato questa categoria e che dopo la retrocessione di un anno fa, quest’anno è riuscita a tornare subito in D.

Si giocherà in 90 minuti al termine dei quali, in caso di pareggio, si va direttamente ai calci di rigore. Chi vincerà andrà al primo turno di Coppa dove ad attendere la vincitrice ci sarà il Ghiviborgo. "Abbiamo affrontato al meglio questi 20 giorni di preparazione – le parole di mister Massimo Macelloni – siamo sempre un po’ indietro di condizione anche perché in virtù dello slittamento del campionato al 10 settembre i carichi di lavoro sono stati più pesanti. Ancora gli effettivi non saranno al cento per cento ma non vogliamo sfigurare. Prendiamo questa partita come un banco di prova per misurarci subito con una squadra tosta, che conosce bene la categoria e che giocherà molto probabilmente a specchio, con il nostro 3-5-2". Insomma un appuntamento da dentro e fuori per misurare la febbre a questo nuovo Cenaia formato Serie D. "Abbiamo cambiato molto rispetto allo scorso anno – dice Macelloni – e servirà tempo per trovare le giuste combinazioni. Ma sappiamo che dobbiamo trovarle in fretta per farci trovare pronti per l’inizio del campionato. I ragazzi li conoscevo e stanno rispettando le aspettative, sono tutti vogliosi di mettersi alla prova, già a partire da questa sfida".

