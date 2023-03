Cioffi crea occasioni Marcandalli resta sempre a galla

SIANO 6,5. Un paio di parate decisive nell’arrembante finale dei locali. Sulla rete di Vano però l’uscita, pur difficile, non è parsa impeccabile. MARCANDALLI 6,5. Prima tiene Biondi poi si trova davanti lo scatenato Piscitella. Resta sempre a galla. MARTINELLI 6,5. Domina l’area di rigore di testa. Vano però è più alto di lui...

ESPECHE 6. Stavolta agisce a sinistra della difesa. Prende un giallo troppo presto ma non soffre mai.

SOMMA 6. Nel primo tempo si fa vedere per qualche spunto offensivo. Nella ripresa patisce Piscitella.

BONFANTI 6. Con il suo ingresso rafforza la corsia di sinistra.

BENEDETTI 6. Qualche guizzo nel primo tempo, poi si nota meno.

IZZILLO 6,5. Gol a parte, nei 45 minuti iniziali le occasioni più pericolose partono dal suo piede. SHIBA 6. Entra per dar manforte alla difesa, piazzandosi a destra. PERRETTA 6,5. Oltre all’assist pressa sempre l’avversario.

PELI 6. Schierato da trequartista, fa vedere qualche giocata interessante.

MUTTON 6. Disputa il quarto d’ora finale per dare energie fresche.

CIOFFI 6,5. Si costruisce un paio di occasioni per segnare, una per tempo. IANESI 6. Gioca solo i 15 minuti conclusivi per sfruttare le ripartenze.

NICASTRO 6,5. Prestazione positiva ma a due facce: quella buona è il ritorno al gol, quella meno buona sono le due occasioni sprecate che avrebbero blindato i tre punti.

All. CANZI 6,5. Può rammaricarsi per la vittoria sfumata, ma la squadra c’è anche in condizioni di emergenza come a Rimini.

s.l.