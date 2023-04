Ciclismo, bis per Migheli a Ponte a Egola con una volata super

Ponte a Egola,9 aprile 2023 – Se consideriamo anche il successo in pista di giovedì scorso nel Torneo dell’Inseguitore a Firenze, quella colta a Ponte a Egola è stata la terza vittoria nel giro di 7 giorni per il campione toscano allievi Manuel Gerolamo Migheli in quanto si era affermato in volata a Calenzano domenica scorsa. Gli ultimi 100 metri di Migheli in questa gara della manifestazione “Pasqualando” uno vero e proprio capolavoro. Sembrava chiuso nello sprint del gruppo compatto ed era in sesta posizione. Ebbene il giovane empolese del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli è schizzato fuori e con una progressione fantastica ha vinto con assoluta sicurezza, oseremo dire quasi con tranquillità visto il suo spunto poderoso, frutto di una dote da velocista che da sempre gli appartiene ma anche di una condizione atletica ottima. Ai posti d’onore il laziale D’Antoni, che era stato tra i più bravi e brillanti anche a Calenzano sette giorni prima e Ballerini. Alla gara hanno preso il via 110 allievi. ORDINE DI ARRIVO: 1)Gerolamo Manuele Migheli (V.C. Empoli) km 46,200, media km 43,426; 2)Samuel D’Antoni (Vangi Sama Il Pirata); 3)Mattia Ballerini (Fosco Bessi); 4)Michele Pascarella (Team Cesaro); 5)Giacomo Sgherri (Alma Juventus Fano); 6)Sciarra; 7)Iacchi; 8)Nicoloso; 9)Abate; 10)Mezzasalma.