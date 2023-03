La settima edizione del G.P. Città di Pontedera per dilettanti élite e under 23 in programma sabato 15 aprile organizzata dalla U.S. Juventus Lari con il patrocinio del Comune di Pontedera, la possiamo definire "internazionale". Il Comitato Organizzatore che ha in Mauro Sardelli il principale referente, ha reso noto che sono già 186 gli atleti iscritti di 31 squadre e tra queste quella svizzera del V.C. Mendrisio, quella inglese dello Zappi Cycling Team oltre alla Rappresentativa dell’Ucraina. Come sempre ritrovo e premiazione finale presso il Centro Sportivo Bellaria Cappuccini, mentre la partenza ufficiale alle 12,50 e l’arrivo fissati in via A. De Gasperi. Il percorso è identico a quello del 2022 quando s’impose in volata Nicola Venchiarutti della Work Service, più tardi coinvolto nell’incidente che costò la vita al direttore sportivo della Viris Vigevano durante una gara nelle Marche.

Dopo un primo giro di 50 km sulle colline larigiane primo passaggio dalla zona di arrivo per affrontare 4 giri di 29 chilometri attorno a Pontedera con il gran premio della montagna che sarà posto a La Montacchita di Forcoli. In tutto 166 km per questa prova del calendario nazionale che ricorderà anche il compianto Renzo Maltinti presidente del sodalizio empolese che collabora nell’organizzazione con la Juventus Lari.

Antonio Mannori