Ci pensa Nieri a salvare i Mobilieri Un pari che serve anche al Livorno

Mobilieri Ponsacco

1

Livorno

1

Mobilieri Ponsacco: Pagnini, Lici, Zaccagnini,Fratini Martucci (25’ st Macchi), De Vito, Marcucci, Bardini, Nieri, Bellucci (46’ st Accorsini), Mencagli. A disp.Sbrana, Turini, Vannozzi, Bertolini, Remorini,Calosi, Calvigioni. All. Bozzi.

Livorno: Bagheria, Fancelli, Giampa, Neri (39’ st Bamba) Giuliani, El Bakhtaoui (35’ st Lo Faso), Mazzucca (29’ st Pecchia), Camarra (46’ st Belli), Russo, Bruzzo, Lucatti. disp. Fogli, Bontempi, Dussol, Zanolla, Morana. All. Esposito.

Arbitro: Testai di Catania (Allievi – D’Ovisio).

Marcatori: 7’ st El Bakhtaoui, 13’ st Nieri.

Note: Amm. Mazzucca Bardini, Bamba Accorsini, espulso De Vito doppio giallo. Spettatori 509 di cui 425 di Livorno. Osservato 1’ di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Comunale di Ponsacco all’insegna delle giornate più calde in tema di presenze, partecipando ad una partita gagliarda, aperta a qualsiasi risultato fra i rossoblù di Bozzi e gli amaranto di Esposito entrambe alla ricerca di conferme per un futuro che rimane ancora incerto per il Livorno in lotta per i play out ed i Mobilieri per la salvezza. Il quinto punto conquistato dagli amaranto in trasferta è in linea con la gestione Esposito mentre per i Mobilieri è il quarto della stagione il secondo consecutivo che muove la classifica e tonifica la squadra che ha gettato nella mischia ogni forza, sfiorando anche la vittoria. Squadre schierate con l’identico modulo con i Mobilieri a creare occasioni in attacco con Nieri e Mencagli, sostenuti da un efficace Bellucci, mentre per gli amaranto a sostenere gli spunti offensivi di Lucatti ed El Batkhsoui, i lanci di Mazzuca Brividi col contagocce ma di qualità al 13 quando Lici si immola sul El Batkhaoui salvando la rete e sul fronte opposto uno spunto di Nieri al 34’ è arginato a fatica da Bagheria. Dopo il riposo il Livorno rientra con maggiore aggressività e il risultato e quasi immediato e il solito El Bakhtaoui al 7’ calcia improvviso dal limite un rasoterra che risulta velenoso per i rossoblù che vanno sotto. La reazione è immediata, anche se contrastata vigorosamente dagli ospiti, i Mobilieri li tengono sotto scacco per alcuni minuti ed al 13’ Lici fionda dalla bandierina sul primo palo e sulla sfera si avventa Nieri che schizza rapido in anticipo siglando la parità.

Luciano Lombardi