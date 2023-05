Chi sfiderà giovedì il Pontedera? Oggi la parola al tribunale

Oggi il Pontedera conoscerà finalmente il nome dell’avversario da ospitare giovedì al Mannucci nella gara del primo turno dei play off del girone. Il tribunale nazionale federale si esprime infatti sul deferimento nei confronti del Siena – ossia la squadra che la classifica finale del campionato indica quale contendente "naturale" dei granata – per mancati pagamenti Irpef e la penalizzazione di punti in classifica sembra inevitabile. Se i punti tolti saranno almeno due (com’è già accaduto una prima volta ai danni degli stessi bianconeri durante la stagione) e considerando che non c’è tempo per ricorrere ad un eventuale appello, la graduatoria va modificata e l’avversario della squadra di Canzi (alla quale basta un pareggio dopo 90’ per approdare al turno successivo, domenica prossima) diventa il Rimini.

Questa è una probabilità che col passare dei giorni è sembrata diventare sempre più una certezza, tanto che il Siena – che con la penalizzazione sarebbe escluso dai play off – non è stato inserito neppure nell’elenco delle squadre quotate dalla Snai per la vittoria di questi spareggi. Mentre c’è il Rimini. Un elenco (dal quale manca al momento la Recanatese, ossia la squadra che con lo slittamento del Siena diventerebbe decima e affronterebbe il Gubbio), che ci ha incuriosito e che siamo andati a cercare quando ci siamo chiesti a quanto i bookmakers valutavano la possibile promozione del Pontedera in Serie B. I granata non sono certo i favoriti ad accompagnare FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro nella serie cadetta, ma nemmeno gli ultimi. Diciamo che si assestano in una onorevole posizione, offrendo la possibilità a chi gioca 1 euro sulla loro promozione di farne vincere cinquanta. Un 50:1 che vale anche per altre cinque squadre: Picerno (C), Renate (A), Novara (A), Audace Cerignola (C) e Monopoli (C). Sono due invece le squadre favorite, pagate ciascuna quattro volte la quota scommessa: si tratta di Cesena (B) e Cosenza (C). Subito dopo, con una quota di 5,50 c’è il Pordenone (A), quindi con 7,50 troviamo Virtus Entella (B), Pescara (C) e Vicenza (A). Quotate a 15, cioè si vincono 15 euro ogni euro giocato, troviamo Lecco (A), Carrarese (B) e Foggia (C) mentre a 20 c’è la Pro Sesto (A), a 25 il Padova (A), a 33 Gubbio (B), Virtus Verona (A) e Ancona (B), che pure è arrivata dietro alla squadra di Canzi in campionato. Quindi si passa ai sei club a quota 50 già citati e fra i quali il Pontedera, e sotto si trovano con un quota di 75 Lucchese (B), Juve Stabia (C), Latina (C), Arzignano (A) e Rimini (B). Chiudono a quota 100 Pergolettese (A) e Potenza (C). Merita ricordare che le squadre come il Pontedera che entrano in gioco adesso, per arrivare a sognare il Grande salto devono disputare 10 partite in un arco di tempo che va dall’11 maggio al 18 giugno. Un percorso decisamente sfibrante...

Stefano Lemmi