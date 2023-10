Cenaia Sanyang-gol, ma stavolta non basta

TAU ALTOPASCIO

2

CENAIA

1

TAU CALCIO: Di Biagio, Zini, Bernardini, Alessio, Perillo (59’ Manetti), Capparella, Bruzzo, Noccioli (64’ Lombardo), Andolfi (93’ Odianose), Biagioni, Vellutini (64’ Malva). A disp. Di Cicco, Bargellini, Piccini, Bruno, Di Fatta. All. Venturi.

CENAIA: Baroni, Signorini (88’ Accordino), Papini, Caciagli, Borselli, Bruzzi (63’ Manfredi), Benassi, Sanyang, Malara (81’ Zaccagnini), Picchi (81’ Simonini), Pasquini. A disp. Perullo, Bartolini, Fenzi, Baesso, Di Bella. All. Macelloni.

Arbitro:Falleni di Livorno.

Reti: 2’ Sanyang, 14’ Capparella, 76’ Andolfi.

CENAIA - Non basta il gol di Bakary Sanyang in avvio di partita al Cenaia per vincere né per portare via punti dal campo sintetico del Tau Altopascio. La formazione lucchese reduce dall’exploit all’Ardenza contro il Livorno centra un’altra vittoria e lo fa grazie ancora una volta alla rete decisiva di Andolfi. Ma il Cenaia ha molto da recriminare, soprattutto per il gioco fatto e le tante occasioni sprecate. Già al 2’ di gioco dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Caciagli è Sanyang a svettare più in alto di tutti colpendo di testa ed insaccando per l’1 a 0 per gli ospiti. Il tau non ci sta e si riversa subito in avanti. Benassi commette un fallo al limite dell’area, si incarica di battere la punizione Capparella che con un potente mancino infila Baroni che si distende ma non riesce ad evitare che la palla si insacchi nell’angolino basso. Il risultato è tornato in parità e con l’1 a 1 si va negli spogliatoi.

Nella ripresa parte ancora forte il Cenaia alla ricerca del vantaggio. L’occasione più grande si materializza al 60’ quando da un cross laterale Bruzzi da buona posizione colpisce di testa ma il tiro termina alto. Arancioverdi ancora pericolosi al 65’ stavolta con Papini che calcia a botta sicura ma Di Biagio devia in angolo.

La rete che decide la gara arriva al 76’ quando Capparella riesce a passare dalla corsia laterale e serve per Andolfi che controlla e tira insaccando alle spalle di Baroni. Nel finale il Cenaia sfiora il pari con Zaccagnini che calcia al volo da pochi metri dalla porta ma colpisce in pieno Di Biagio. Altra occasione sprecata per il Cenaia che continua a pagare l’inesperienza. E domenica al Pennati-Favilli arriva il Sansepolcro ultimo in classifica.

l.b.