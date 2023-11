Cenaia, l’addio di Benassi

"Quello che abbiamo fatto insieme rimane nella storia per sempre". Si dividono le strade del Cenaia e di Manolo Benassi, il difensore classe ’92 che ha deciso di lasciare la maglia arancioverde per iniziare una nuova avventura con il Viareggio, in Promozione, dove ha già svolto i primi allenamenti. Ma le sue parole sono tutte per il Cenaia.

"Siamo arrivati al momento dei saluti – ha detto Benassi –. Credo di aver dato tutto me stesso per questi colori e di aver sempre sudato la maglia, anche nei momenti più difficili. Ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni, lo staff e tutte le persone che lavorano per questa società. Ringrazio i tifosi del Cenaia per il sostegno e tutto il paese di Cenaia per il calore e il bene che mi hanno voluto! Purtroppo nel calcio anche le storie più belle finiscono, ma sono contento di aver fatto parte di questa bella famiglia. Grazie di tutto. Grazie Cenaia".

Dalla società sono arrivati i ringraziamenti ed il grande in bocca al lupo per la nuova avventura. Cenaia che per la parte tecnica potrà contare sul nuovo arrivato Matteo Caciagli, fratello di Simone, ex calciatore e ds del San Donato Tavarnelle che ora affiancherà il ds Bruno Betti. Il Cenaia è infatti molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. In uscita, oltre a Benassi, lasciano la casacca arancioverde anche l’attaccante Elia Bruzzi, che stava scontando quattro giornate di squalifica rimediate contro il Figline, ora vicino alla Pontremolese in Promozione ed il portiere ’04 Jacopo Perullo che torna alla Portuale Guasticce. Il primo a vestire la maglia arancioverde in questa finestra di mercato è stato invece Christian Rustichelli, centrocampista classe ’99 che già nel suo esordio di domenica pomeriggio a Livorno ha fatto vedere buone cose. Altri giocatori verranno ufficializzati nei prossimi giorni.

l.b.