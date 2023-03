Cenaia, grande occasione sprecata La fuga della capolista si ferma

CENAIA

1

SAN MARCO AVENZA

2

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini (81’ Gadiaga), Papini, Signorini, Degli Esposti, Benassi (63’ Barsotti), Caciagli, Cosi (57’ Cutroneo), Remedi, Penco (63’ Pirone). A disp. Perullo, Desii, Pini, Freschi, Favilli. All. Macelloni.

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, De Angeli (88’ Raffo), Scremin (86’ Del Mancino), Cucurnia, Zuccarelli, Baeza Rosales, Ortelli, Montecalvo, Bruzzi, Saia, Bertoloni (71’ Vicari). A disp. Cozzolino, Pedrazzi, Bernuzzi, Mancini, Viti. All. Alessi.

Arbitro: Gabriele Fiorillo di Lucca.

Marcatori: 12’ Benassi, 32’ Bruzzi, 54’ Bertoloni.

CENAIA – Poteva sfruttare la sconfitta del Perignano arrivata il giorno prima sul campo del Camaiore e allungare a +6, invece il Cenaia si fa rimontare dal San Marco Avenza e non riesce a sfruttare l’occasione. Parte bene la formazione di Macelloni che dopo 12 minuti passa in vantaggio con un colpo di testa di Benassi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per Benassi, già a segno all’andata sul campo del San Marco Avenza, è il quarto gol stagionale. Tre minuti più tardi gli ospiti rispondono con una punizione centrale di Scremin. Subito dopo la mezz’ora di gioco il San Marco Avenza trova la rete del pari con un bel gol di esterno destro di Bruzzi, capace di interrompere la serie positiva del Cenaia che non subiva gol da 587 minuti. Nel finale di primo tempo è Remedi a rendersi protagonista quando al 37’ un suo diagonale obbliga il portiere Cacchio ad allungarsi. Prima dell’intervallo un colpo di testa dopo una mischia scaturita da un calcio d’angolo viene salvato sulla linea di porta dall’intervento miracoloso di Cucurnia. Il sorpasso ospite viene completato al 54’ quando sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina una doppia spizzata, prima di Zuccarello poi di Bruzzi, libera al tiro Bertoloni che da pochi passi di piatto non sbaglia. Il Cenaia non ci sta. Si riversa all’attacco alla ricerca del gol del pareggio. Al 67’ bell’intervento di Cacchioli che con il braccio di richiamo toglie da sotto la traversa l’incornata di Signorini che sembrava finire in rete. Più tardi, al 77’ ancora Cacchioli devia in angolo un colpo di testa di Papini e sugli sviluppi del corner è Signorini di testa a mandare a lato. Continua l’assedio dei locali alla ricerca del gol del pareggio che gli permetterebbe di portarsi a +4 sul Perignano. Al 38’ altro salvataggio sulla linea di Cucurnia sul colpo di testa di Signorini. Ospiti che rispondono con un contropiede ma il diagonale di Bruzzi termina sul fondo. Infine in pieno recupero c’è il terzo intervento prodigioso di Cucurnia stavolta sulla conclusione di Barsottini. Cenaia che incassa quinta sconfitta stagionale e che domenica prossima dovrà riprendere la marcia sull’ostico campo del River Pieve.

l.b.