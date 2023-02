Cenaia espugna il Masini Cuoio, addio primo posto

CUOIOPELLI

0

CENAIA

1

CUOIOPELLI: Rossi F., Rudi (79’ Bagnoli), Goretti (70’ Guerrucci), Passerotti, Mariani (55’ Andolfi), Negro, Mulas (55’ Lucaccini), Borselli, Bracci, Tapparello, Benericetti; a dispopsizione Pulidori, Cinelli, Alderotti, Berti, Faye. All. Marselli.

CENAIA: Baroni, Rossi M., Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Benassi, Caciagli, Cosi (72’ Pirone), Remedi )92’ Gadiaga), Penco (90’ Barsotti); a disposizione Peruillo, Desii, Fraschi, Landi M., Landi L., Brattoli. All. Macelloni.

Arbitro: Cremone di Pisa (assistenti Ferretti di Pistoia e Nannipieri di Livorno).

Marcatore: 37’ Papini.

Note: ammoniti Rudi e Bagnoli della Cuoiopelli, Remedi e Caciagli del Cenaia.

SANTA CROCE – La Cuoiopelli perde il secondo scontro diretto in una settimana e dice addio al primo posto. Il Cenaia capitalizza al meglio la rete di Papini su un tiro-cross finito nel sette alla sinistra di Rossi e continua l’accoppiata in vetta con il Fratres Perignano A decidere lo scontro diretto è Papini con un cross che scavalca Rossi e tutti i difensori e si insacca nel sette alla sinistra del portiere. Un gol casuale che la Cuoiopelli non è riuscita a rimontare. Lenta, impacciata, poco lucida, la squadra di Davide Marselli ha creato un paio di occasioni da gol nel secondo tempo, ma ha anche rischiato tre volte di subire il raddoppio degli arancioverdi di Macelloni.

Il Cenaia si è dimostrata più squadra, quadrata, ben messa in campo e soprattutto con almeno tre giocatori una spanna sugli altri ventidue: Degli Esposti ha dominato in difesa, Rossi, soprattutto nel primo tempo, ha percorso chilometri sulla fascia destra, Caciagli a centrocampo ha quadruplicato la sua esperienza e Remedi è stato una costante spina nel fianco per la difesa di casa.

Nel primo tempo non ci sono state azioni degne di nota, a parte il gol di Papini. Ripresa molto più vivace. Al 17’ e al 18’ Tapparello di testa manda fuori su cross di Borselli e un minuto dopo è Borselli ad agganciare male in area e sciupare una buona occasione, Al 25’ il Cenaia si mangia il raddoppio con Cosi che sulla linea di porta non aggancia un cros rasoterra di Renedi. Poco dopo è Remedi a sciupare il due a zero da solo davanti a Rossi. Al 78’ Tapparello calcia in porta, ma un difensore ci mette la gamba e respinge. Due minuti dopo è Bracci a calciare a botta sicura, ma Pasquinucci compie un miracolo e respinge sulla linea.

gabriele nuti