Cenaia e Ponsacco Ecco il calendario

VALDERA

Meglio tardi che mai. A meno di una settimana dall’inizio del campionato di Serie D, è stato ufficializzato il calendario (qui a fianco in pagina) con il Cenaia e il Ponsacco che hanno così potuto conoscere la prima avversaria dopo i numerosi ritardi dovuti alle situazioni giudiziarie che hanno visto coinvolti diversi club di Serie B e Serie C. La neopromossa Cenaia inizierà il suo percorso in Serie D in trasferta, sfuggendo dunque all’ipotesi di giocare la prima in casa in uno stadio che ancora è un cantiere aperto e che non sarebbe stato pronto per ospitare le big del campionato come ad esempio Livorno o Grosseto.

Gli arancioverdi di mister Massimo Macelloni domenica alle 15 saranno ospiti della Pianese, sul campo sintetico di Piancastagnaio, nel senese. E allora dopo il ko subito domenica scorsa sul sintetico di Lavagna nell’esordio di Coppa Italia contro la Lavagnese, Signorini e compagni torneranno a giocare su un manto artificiale contro una squadra ostica nonostante il 2 a 0 subito domenica scorsa in casa contro il Grosseto. Il Cenaia giocherà invece la sua prima partita in casa la domenica successiva 17 settembre contro il Real Forte Querceta. L’8 ottobre la trasferta sul campo del Grosseto. La Mobilieri Ponsacco, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Aglianese, riparte invece da dove aveva finito lo scorso anno.

Domenica pomeriggio arriverà al comunale di Ponsacco il Trestina, con fischio di inizio alle ore 15. Il 14 maggio scorso si giocò al comunale di Ponsacco lo spareggio salvezza che videro i rossoblu trionfare ai playout grazie ad un rigore nel finale di Menicagli. Il Trestina venne quindi condannato alla retrocessione in Eccellenza ma ad inizio agosto è arrivato il ripescaggio che ha riacceso l’entusiasmo nella squadra umbra. E domenica si riparte proprio da Mobilieri Ponsacco-Trestina.

La prima trasferta dei rossoblù sarà invece la domenica successiva sul campo della Sangiovannese mentre alla terza giornata arriverà a Ponsacco proprio il Livorno. Per questa gara che sa di derby e che richiamerà inevitabilmente tantissimo pubblico, ci sarà da prendere le necessarie misure di sicurezza e capire come ospitare i migliaia tifosi amaranto.

Luca Bongianni