Cenaia e Perignano di corto muso

A. PICCHI

0

CENAIA

1

PICCHI: Selmi, Del Bravo, Polese (58’ Giusti), Taddei, Petri, Borboryo, Bani, Quilici, Carlotti, Rossi, Bindi (58’ Gargani). A disp. Malandra, Pruneti, Bonsignori, Gattai, Cirri, Loizzo, Fiumicelli. All. Sena.

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Pini (71’ Barsotti), Caciagli, Cosi (65’ Remedi), Pirone (83’ Cutroneo), Penco. A disp. Perullo, Desii, Fraschi, Landi, Gadiaga, Brattoli. All. Macelloni.

Arbitro: Tommaso Bassetti di Lucca.

Marcatore: 13’ Pirone.

Note: espulso Borboryo all’80’.

LIVORNO – Basta un gol di Pirone in avvio di partita al Cenaia per portare via i tre punti dal campo dell’Armando Picchi e restare in vetta. Reduce da quattro vittorie consecutive la squadra di mister Macelloni affronta l’ultima della classe con la voglia di fare punteggio pieno e presentarsi nel migliore dei modi allo scontro diretto contro il Perignano di domenica prossima. Prima vera occasione per il Picchi con Bani che colpisce la traversa. Il Cenaia si riversa in avanti e al 13’, l’assist di Papini per la testa di Cosi che centra la traversa: sulla respinta è lesto Pirone ad insaccare per l’1 a 0. Al 20’ ancora Picchi pericoloso, ma il colpo di testa di Carlotti termina a lato. Nella ripresa, ancora Pirone vicino al raddoppio, poi diverse occasioni per chiudere la partita ma il gol non arriva né su tiro di Papini al 70’ su assist di Remedi né con Caciagli su punizione poco dopo. Il Picchi resta in dieci e per il Cenaia diventa più facile controllare la gara e portare a casa i tre punti.