Cavalli Una domenica di grandi personaggi

Ottantacinque partenti, tanti sono oggi i cavalli in pista a San Rossore, numero record di questa stagione, un programma ricco distribuito su sette corse. Quella di oggi è una giornata particolare poiché i nomi dei premi del programma affondano nella storia stessa della società ippica pisana. Quella che è ormai tradizionalmente nota come "la giornata dei presidenti" vede infatti ricordate alcune figure che si sono succedute alla guida della società Alfea negli ultimi sessant’anni, impegnati, ognuno a suo modo, nel migliorare le strutture dell’ippodromo: Harry Bracci Torsi, Piero Studiati Berni, Stefano Meli. Una quarta corsa è dedicata a Vittorio Papanti che guidò l’ippica pisana al suo esordio, cioè nel 1854, quando la società non si chiamava ancora Alfea (questo nome verrà soltanto nel 1891) ma più esplicitamente “Società pisana per le corse primaverili dei cavalli”. Due altre corse nella giornata festiva sono dedicate a personaggi che contribuirono allo sviluppo dell’ippica pisana: Cesare Brivio Sforza e Cesare Turri, il primo per aver mantenuto la massima integrità del grande impianto della Razza Latina che il nonno materno Mario Perrone aveva costruito a partire dal 1923, il secondo per aver costruito nel 1989 un nuova, moderna scuderia (Ok Barn).

Inoltre, sia Brivio che Turri furono ippici militanti, ma mentre il secondo fu forse condizionato dalla statura molto alta (ottenendo tuttavia 40 successi), Cesare Brivio Sforza si colloca, nello storico dell’Agri, al 5° posto con 477 vittorie alle spalle di Giuseppe Molteni (1014), Sergio Rossi (649), Stefano Botti (642), Clemente Papi (588). Nella classifica relativa alle corse in ostacoli Cesare Brivio Sforza si pone, con 102 vittorie, dietro mostri sacri di questa specialità. Una settima corsa, quella riservata ai dilettanti, ricorda infine Mario Tolomei che fu un ottimo cavaliere nonché fondatore della maremmana Razza Pescaia. Fra le sette corse, segnaliamo la maiden per femmine sui 1900 metri, premio “Vittorio Papanti”, che ha raccolto ben 15 cavalle al via e la prova sui 3000 metri, l’unica della stagione sulla distanza, premio Piero Studiati Berni, con dieci specialisti a confronto.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,15; questi i nostri favoriti. I corsa - Tiki Ginger, Gris Celebre, Valda; II - Neorion, The Tweed, Ritratto; III - Allocco, Danny Ocean, Impressive; IV - Friedrich, Rio Natal, Silver Mission; V - Parisiamo, Baballi, Betwen; VI - Brughel, Mordimi, Win The Best; VII - Bad Choice, Viburno, Rocket Yogi.