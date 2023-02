Catanese L’uomo più pericoloso

SIANO 6. Torna titolare dopo 11 partite e non è chiamato a parate decisive. Due volte lo salva la traversa e sul gol non ha responsabilità.

MARCANDALLI 6,5. Preciso negli appoggi e lesto negli anticipi. Nel finale sfiora anche l’1-1.

ESPECHE 5,5. Sul gol la palla lo scavalca e non interviene.

BONFANTI 5,5. Perde Sbaffo per la rete decisiva.

SOMMA 6. Entra nei 15’ finali e prova a spingere. PERRETTA 6. Corre senza sosta fino al 93’.

GUIDI 5,5. Gioca solo il primo tempo e soffre in mezzo al campo.

PELI 6. Disputa la ripresa e prova a rendersi insidioso sulla corsia di destra.

CATANESE 6,5. Alla fine è l’uomo più pericoloso. Nel recupero Fallani gli dice di no, ma 2’ prima aveva protestato per un fuorigioco forse inesistente che aveva generato la rete del pari (di Sosa).

GONCALVES 5,5 Alla prima da titolare, non riesce ad esprimersi secondo le aspettative.

SOSA 6. Al debutto, segna anche un gol. Purtroppo per lui inutilmente.

BENEDETTI 5,5. Pochi guizzi, e soprattutto non salta l’avversario.

NICASTRO 5,5. Un colpo di testa debole e a lato, poi nessun’altra conclusione.

CIOFFI 5,5. Prova a creare un po’ di scompiglio a sinistra dell’attacco, ma senza esito. Resta nello spogliatoio all’intervallo anche a causa dell’ammonizione.

IANESI 6. Rapido con la palla al piede. Si crea un’occasione da rete dopo 3’ dall’ ingresso in campo..

All. CANZI 5,5. La squadra fisicamente non è in affanno perché ha chiuso la partita all’attacco. Come mai allora un primo tempo così rinunciatario?

